Nowe stawki i więcej płatnych dróg od lutego

shutterstock_1916616899
Szymon Kazimierczak: chińscy producenci samochodów wykorzystali swoją szansę wkraczając do Europy
Źródło: TVN24
Od przyszłej niedzieli, 1 lutego zwiększy się liczba płatnych dróg w Polsce w systemie e-TOLL. Zostanie włączonych do niego około 645 kilometrów nowych odcinków. Zmienią się także stawki.

"1 lutego 2026 roku zostanie rozszerzona sieć dróg płatnych w Polsce i zmienią się stawki w systemie e-TOLL" - informuje Krajowa Administracja Krajowa w mediach społecznościowych.

Zmiany w e-TOLL od lutego

Jak zaznacza, użytkownicy konta rozliczeniowego w trybie płatności okresowej z zabezpieczeniem, powinni zweryfikować kwotę zabezpieczenia.

Nowe płatne drogi w 2026 roku

W komunikacie umieszczonym na rządowej stronie napisano, że "do systemu e-TOLL zostanie włączonych ok. 645 km nowych odcinków dróg". Jak dodano, większość z nich stanowi przedłużenie dróg już objętych obowiązkiem wniesienia opłaty. "Łącznie systemem e-TOLL objętych będzie ok. 5869 km sieci dróg płatnych" - podano.

Mapa dróg płatnych od 1 lutego 2026 roku
Mapa dróg płatnych od 1 lutego 2026 roku
Źródło: gov.pl

To jednak nie jedyna zmiana. Nastąpi również aktualizacja wysokości stawek opłaty elektronicznej.

Stawki opłaty elektronicznej za przejazd 1 km drogi krajowej
Stawki opłaty elektronicznej za przejazd 1 km drogi krajowej
Źródło: gov.pl

System e-TOLL

Jak podano na stronie rządowej, e-TOLL to "jedyny system w Polsce, który umożliwia użytkownikom pojazdów ciężkich realizację obowiązku wnoszenia opłaty elektronicznej za przejazdy po płatnych odcinkach dróg w Polsce, zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA)".

Wyjaśniono, że "szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) jest organem odpowiedzialnym za pobór opłaty elektronicznej przy pomocy systemu e-TOLL".

W komunikacie podkreślono, że "jeżeli rozpoczynasz korzystanie z dróg płatnych pamiętaj o rejestracji w systemie e-TOLL", przy czym "rejestracja jest obowiązkowa dla właścicieli, użytkowników i posiadaczy pojazdów samochodowych oraz zespołów pojazdów, o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, a także dla autobusów, bez względu na ich dopuszczalną masę całkowitą".

pc

Autorka/Autor: Pkarp/kris

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

e-TOLLKrajowa Administracja Skarbowa
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica