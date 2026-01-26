Nowe stawki i więcej płatnych dróg od lutego

"1 lutego 2026 roku zostanie rozszerzona sieć dróg płatnych w Polsce i zmienią się stawki w systemie e-TOLL" - informuje Krajowa Administracja Krajowa w mediach społecznościowych.
Zmiany w e-TOLL od lutego
Jak zaznacza, użytkownicy konta rozliczeniowego w trybie płatności okresowej z zabezpieczeniem, powinni zweryfikować kwotę zabezpieczenia.
Nowe płatne drogi w 2026 roku
W komunikacie umieszczonym na rządowej stronie napisano, że "do systemu e-TOLL zostanie włączonych ok. 645 km nowych odcinków dróg". Jak dodano, większość z nich stanowi przedłużenie dróg już objętych obowiązkiem wniesienia opłaty. "Łącznie systemem e-TOLL objętych będzie ok. 5869 km sieci dróg płatnych" - podano.
To jednak nie jedyna zmiana. Nastąpi również aktualizacja wysokości stawek opłaty elektronicznej.
System e-TOLL
Jak podano na stronie rządowej, e-TOLL to "jedyny system w Polsce, który umożliwia użytkownikom pojazdów ciężkich realizację obowiązku wnoszenia opłaty elektronicznej za przejazdy po płatnych odcinkach dróg w Polsce, zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA)".
Wyjaśniono, że "szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) jest organem odpowiedzialnym za pobór opłaty elektronicznej przy pomocy systemu e-TOLL".
W komunikacie podkreślono, że "jeżeli rozpoczynasz korzystanie z dróg płatnych pamiętaj o rejestracji w systemie e-TOLL", przy czym "rejestracja jest obowiązkowa dla właścicieli, użytkowników i posiadaczy pojazdów samochodowych oraz zespołów pojazdów, o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, a także dla autobusów, bez względu na ich dopuszczalną masę całkowitą".
Autorka/Autor: Pkarp/kris
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock