Producent po pożarach wzywa setki tysięcy samochodów do serwisu. "Parkujcie na zewnątrz"

Stellantis, francusko-amerykański koncern, który jest właścicielem takich marek jak Jeep, Citroën czy Peugeot, przekazał we wtorek, że dwa jego modele hybrydowych SUV-ów z napędem typu plug-in: Jeep Wrangler 4Xe z lat 2020-2025 oraz Grand Cherokee 4Xe z lat 2022-2026 - muszą zostać poddane serwisowi. Powodem jest wykrycie usterki w ich akumulatorach i zagrożenie pożarem.

Firma poinformowała, że ​​otrzymała dotąd dziewięć zgłoszeń o pożarach wynikających z tego problemu w pojazdach, które otrzymały oprogramowanie objęte akcją serwisową w 2024 roku, oraz dziesięć pożarów pochodzących z akumulatorów nieobjętych tamtą akcją.

Koncern wystosował także ostrzeżenie, zalecając użytkownikom wskazanych modeli samochodów do czasu usunięcia usterki "parkowanie z dala od budynków i unikanie ładowania pojazdów ze względu na ryzyko pożaru".

Ryzyko pożaru w Jeepach

Stellantis poinformował, że akumulatory, w których wykryto usterkę, zostały wyprodukowane przez firmę Samsung SDI. Samsung SDI stwierdził, że najbardziej prawdopodobną przyczyną jest uszkodzenie separatora - podaje agencja Reutera.

Około 320 tys. z pojazdów objętych akcją serwisową znajduje się w Stanach Zjednoczonych, więc ostrzeżenie wystosowała również amerykańska Narodowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NHTSA). "Właściciele powinni parkować pojazdy na zewnątrz, z dala od zabudowań, i nie ładować akumulatorów, dopóki nie zostaną one naprawione".

Stellantis wzywa setki tysięcy samochodów

Jak ustaliła agencja Reutera, dochodzenie przeprowadzone przez Stellantis i Samsung SDI wykazało, że w przypadku awarii, która wywołała pożar jednego z samochodów na początku tego roku, winna była ta sama usterka, którą zgłaszano już w 2024 roku. Wówczas akcją serwisową objęto 154 tys. hybrydowych pojazdów elektrycznych Jeep z napędem plug-in.

Pojazdy, które zostały poddane przeglądom podczas akcji serwisowej w 2023 i 2024 roku, będą musiały teraz ponownie pojawić się w serwisach, poinformowała NHTSA. To kolejna podobna sytuacja tego producenta. W październiku firma wezwała do warsztatów ponad 298 tys. pojazdów w USA, powołując się wówczas na potencjalne ryzyko stoczenia się pojazdu - podaje CNN.

