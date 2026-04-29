Nowy odcinek ekspresówki już otwarty

Droga ekspresowa S6
Wybudowali drogę pieszo-rowerową, chcieli poprawić zdjęcia. Nie wyszło
Źródło: GDDKiA w Poznaniu
Ponad 22-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S6 między Leśnicami i Bożepolem Wielkim został udostępniony do ruchu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiedziała, że w ciągu najbliższych tygodni oddane zostaną kolejne kilometry tej trasy w województwie pomorskim.

Według informacji GDDKiA odcinek, który właśnie został otwarty dla kierowców, jest najdłuższym fragmentem trasy S6, która właśnie powstaje w województwie pomorskim.

"W ramach inwestycji zbudowaliśmy trzy węzły drogowe (Łęczyce, Lębork Wschód i Lębork Zachód), a węzeł Bożepole Wielkie rozbudowaliśmy i dostosowaliśmy do nowego układu komunikacyjnego. Ponadto na węźle Łęczyce podłączona będzie nowa droga krajowa do przyszłej elektrowni jądrowej 'Lubiatowo-Kopalino'" - czytamy w komunikacie.

Kierowcy uciekają z A2. Przez ceny wybierają inne drogi
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kierowcy uciekają z A2. Przez ceny wybierają inne drogi

S6 Leśnice - Bożepole Wielkie w liczbach

Na oddanym odcinku stanęło 25 "obiektów inżynierskich", w tym cztery przejścia dla dużych zwierząt. Do tego 25 przepustów ekologicznych, które pozwolą mniejszym zwierzętom przedostać się przez trasę.

Lokalizacja S6 Leśnice - Bożepole Wielkie
Źródło: GDDKiA

Według informacji GDDKiA na budowę odcinka wykorzystano:

  • 32 700 m³ betonu (to blisko połowa betonu, który zużyto przy budowie Empire State Building w Nowym Jorku)
  • 4 132 000 kg zbrojenia (to tyle, ile potrzeba do wybudowania 100 wieżowców w stylu Burdż Chalifa - najwyższego budynku świata)
  • 363 000 ton mas bitumicznych
  • 573 000 m³ wymian gruntów
  • 2 855 000 m³ wykopów
  • 2 164 000 m³ nasypów (to ok. 80 proc. objętości Wielkiej Piramidy w Gizie)
Tysiące podpisów pod listem do ministra. "Nie zgadzamy się na niedasizm"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tysiące podpisów pod listem do ministra. "Nie zgadzamy się na niedasizm"

Piotr Bakalarski

Całość trasy S6 jeszcze przed wakacjami

Ekspresówka o oficjalnej nazwie "Trasa Kaszubska" ma docelowo stanowić część międzynarodowej trasy Via Hanseatica łączącej miasta południowego Bałtyku, od niemieckiej Lubeki po łotewską Rygę.

Do oddania pozostały jeszcze trzy odcinki S6 o długości niemal 40 km: Słupsk - Bobrowniki, Bobrowniki - Skórowo i Skórowo - Leśnice. Docelowo trasa ma połączyć Trójmiasto ze Szczecinem.

"Szacujemy, że roboty na całej trasie zakończą się w II kwartale br." - przekazało GDDKiA.

Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Donald Trump
Kolejna ostra wiadomość Trumpa dla Iranu
Ze świata
shutterstock_2714899109
Inflacja w Niemczech przyspieszyła, mieszkańcy ograniczają wydatki
Ze świata
Ormuz – cieśnina
Dalszy wzrost cen surowców. Prognozy Banku Światowego
Ze świata
Humanoidalne roboty
Japonia inwestuje w roboty. Linie lotnicze automatyzują obsługę naziemną
Tech
pap_20251103_0S1
Kontrole stacji paliw ujawniają nieprawidłowości
KNF
Milionowa kara dla ubezpieczyciela. Decyzja KNF
Melisa GIS
Niebezpieczna bakteria w liściach. Wydano ostrzeżenie
Paliwo, stacja benzynowa
Tyle będzie kosztowało paliwo w czwartek
Moto
Elon Musk
Spór o OpenAI. Elon Musk z poważnymi roszczeniami
Tech
Scott Bessent
USA nakładają kolejne sankcje
Ze świata
Kryptowaluty bitcoin
"Przygotujemy dobre regulacje". Rzecznik rządu o kryptowalutach
shutterstock_2136269951
Brak informacji o najniższej cenie. UOKIK reaguje
Meta
UE uderza w giganta. Facebook i Instagram pod lupą
Tech
Domański
Budżet zyska miliardy na podatku od nadmiarowych zysków
Rafineria ropy naftowej, ropa naftowa
Zawirowania na rynku ropy. Jakie będą kroki USA i Iranu?
Rynki
Anhtropic Claude AI
Media: konflikt z Anthropic. Biały Dom planuje obejść ostrzeżenia
Tech
lotto shutterstock_2243440457
Brak wygranej w Lotto. Pula rośnie
Pieniądze
Stacja paliw, benzyna
Oto ceny paliw na dziś
Moto
shutterstock_2117281391
230 milionów do wygrania w Eurojackpot
rynek pracy praca biuro biurowiec AdobeStock_81574246
Polacy spokojni o miejsca pracy? Nowe badanie
Dla pracownika
Stacja benzynowa ARCO w Los Angeles w Kalifornii w USA. ARCO to marka stacji benzynowych należąca obecnie do Marathon Petroleum
Cena benzyny wystrzeliła. Najwyższa od czterech lat
Ze świata
ropa naftowa
Zapasy ropy i paliw w Polsce. Resort szykuje zmiany
Prezydent USA Donald Trump
Media: to najgorsza rzecz dla Trumpa
Ze świata
Aplikacja mObywatel
Twoje dane wyciekły? Oto co możesz zrobić z aplikacją mObywatel
shutterstock_2211362781
Pakiet osłonowy w polskim gigancie. Skorzystają tysiące pracowników
Błędne faktury od PGE Obrót
Ryzyko "chaosu prawnego". Resort tłumaczy decyzję w sprawie KSeF
warszawa shutterstock_2293177159
Nowe prognozy rządu na lata 2026-2030. Co z PKB i inflacją?
sztuczna inteligencja ai si shutterstock_2639892493
Giganci technologiczni pod presją. Pojawiają się pytania o inwestycje w AI
Tech
Paliwa, stacja benzynowa
Ponad miliard złotych. Znamy koszty rządowego programu
Lotnisko
Alert przed wakacjami. Niedobory paliwa lotniczego realne
Turystyka

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica