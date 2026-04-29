Nowy odcinek ekspresówki już otwarty
Według informacji GDDKiA odcinek, który właśnie został otwarty dla kierowców, jest najdłuższym fragmentem trasy S6, która właśnie powstaje w województwie pomorskim.
"W ramach inwestycji zbudowaliśmy trzy węzły drogowe (Łęczyce, Lębork Wschód i Lębork Zachód), a węzeł Bożepole Wielkie rozbudowaliśmy i dostosowaliśmy do nowego układu komunikacyjnego. Ponadto na węźle Łęczyce podłączona będzie nowa droga krajowa do przyszłej elektrowni jądrowej 'Lubiatowo-Kopalino'" - czytamy w komunikacie.
S6 Leśnice - Bożepole Wielkie w liczbach
Na oddanym odcinku stanęło 25 "obiektów inżynierskich", w tym cztery przejścia dla dużych zwierząt. Do tego 25 przepustów ekologicznych, które pozwolą mniejszym zwierzętom przedostać się przez trasę.
Według informacji GDDKiA na budowę odcinka wykorzystano:
- 32 700 m³ betonu (to blisko połowa betonu, który zużyto przy budowie Empire State Building w Nowym Jorku)
- 4 132 000 kg zbrojenia (to tyle, ile potrzeba do wybudowania 100 wieżowców w stylu Burdż Chalifa - najwyższego budynku świata)
- 363 000 ton mas bitumicznych
- 573 000 m³ wymian gruntów
- 2 855 000 m³ wykopów
- 2 164 000 m³ nasypów (to ok. 80 proc. objętości Wielkiej Piramidy w Gizie)
Całość trasy S6 jeszcze przed wakacjami
Ekspresówka o oficjalnej nazwie "Trasa Kaszubska" ma docelowo stanowić część międzynarodowej trasy Via Hanseatica łączącej miasta południowego Bałtyku, od niemieckiej Lubeki po łotewską Rygę.
Do oddania pozostały jeszcze trzy odcinki S6 o długości niemal 40 km: Słupsk - Bobrowniki, Bobrowniki - Skórowo i Skórowo - Leśnice. Docelowo trasa ma połączyć Trójmiasto ze Szczecinem.
"Szacujemy, że roboty na całej trasie zakończą się w II kwartale br." - przekazało GDDKiA.
