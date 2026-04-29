Moto Nowy odcinek ekspresówki już otwarty Wiktor Knowski

Wybudowali drogę pieszo-rowerową, chcieli poprawić zdjęcia. Nie wyszło Źródło: GDDKiA w Poznaniu

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Według informacji GDDKiA odcinek, który właśnie został otwarty dla kierowców, jest najdłuższym fragmentem trasy S6, która właśnie powstaje w województwie pomorskim.

"W ramach inwestycji zbudowaliśmy trzy węzły drogowe (Łęczyce, Lębork Wschód i Lębork Zachód), a węzeł Bożepole Wielkie rozbudowaliśmy i dostosowaliśmy do nowego układu komunikacyjnego. Ponadto na węźle Łęczyce podłączona będzie nowa droga krajowa do przyszłej elektrowni jądrowej 'Lubiatowo-Kopalino'" - czytamy w komunikacie.

S6 Leśnice - Bożepole Wielkie w liczbach

Na oddanym odcinku stanęło 25 "obiektów inżynierskich", w tym cztery przejścia dla dużych zwierząt. Do tego 25 przepustów ekologicznych, które pozwolą mniejszym zwierzętom przedostać się przez trasę.

Lokalizacja S6 Leśnice - Bożepole Wielkie Źródło: GDDKiA

Według informacji GDDKiA na budowę odcinka wykorzystano:

32 700 m³ betonu (to blisko połowa betonu, który zużyto przy budowie Empire State Building w Nowym Jorku)

4 132 000 kg zbrojenia (to tyle, ile potrzeba do wybudowania 100 wieżowców w stylu Burdż Chalifa - najwyższego budynku świata)

363 000 ton mas bitumicznych

573 000 m³ wymian gruntów

2 855 000 m³ wykopów

2 164 000 m³ nasypów (to ok. 80 proc. objętości Wielkiej Piramidy w Gizie)

Całość trasy S6 jeszcze przed wakacjami

Ekspresówka o oficjalnej nazwie "Trasa Kaszubska" ma docelowo stanowić część międzynarodowej trasy Via Hanseatica łączącej miasta południowego Bałtyku, od niemieckiej Lubeki po łotewską Rygę.

Do oddania pozostały jeszcze trzy odcinki S6 o długości niemal 40 km: Słupsk - Bobrowniki, Bobrowniki - Skórowo i Skórowo - Leśnice. Docelowo trasa ma połączyć Trójmiasto ze Szczecinem.

"Szacujemy, że roboty na całej trasie zakończą się w II kwartale br." - przekazało GDDKiA.

