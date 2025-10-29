Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Moto

Będzie więcej płatnych dróg. Ponad 600 kilometrów z opłatą

Przygotowywany jest nowy sposób poboru opłat na drogach krajowych od samochodów, których masa przekracza 3,5 tony
Szłapka o obietnicy podwyższenia kwoty wolnej od podatku
Źródło: TVN24
Rząd planuje rozszerzenie sieci dróg objętych elektronicznym poborem opłat o 645 kilometrów - wynika z projektu rozporządzenia wpisanego we wtorek do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Tydzień temu informację o takich planach rządu podał resort finansów.

Aktualnie opłata elektroniczna jest pobierana za przejazd pojazdów o masie powyżej 3,5 t na ok. 5225 km dróg krajowych, zaś po planowanym rozszerzeniu opłata będzie pobierana na ok. 5869 km (rozszerzenie o ok. 645 km).

We wpisie zamieszczonym na stronie KPRM podano, że wysokość stawek opłaty elektronicznej, waloryzowana od 2022 r. zgodnie z inflacją, nie zapewnia wystarczających środków na inwestycje drogowe ani nie jest zbliżona do poziomów obowiązujących w krajach sąsiednich.

SUV niczym dynamit. Tak Chiny chcą wysadzić nasz przemysł
Dowiedz się więcej:

SUV niczym dynamit. Tak Chiny chcą wysadzić nasz przemysł

TVN24

Dodatkowe pieniądze na rozwój infrastruktury

Zmiana ma służyć pozyskaniu dodatkowych funduszy na rozwój infrastruktury, ograniczaniu zanieczyszczeń oraz dostosowaniu kosztów tranzytu do stawek w UE.

Dodano, że projektowane regulacje mają też wspierać przesunięcie części przewozów z transportu drogowego na kolej i żeglugę śródlądową.

Przed tygodniem resort finansów informował, że rozszerzenie elektronicznego systemu poboru opłat o kolejne odcinki dąży do ujednolicania sieci dróg płatnych oraz zachowania szczelności wybranych ciągów komunikacyjnych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Autobus Yutong w Norwegii
W pełnej tajemnicy rozebrali chiński autobus. Oto co wykryli
Maciej Wacławik
shutterstock_1309985482
Samochody z kryzysem w standardzie. Dlaczego dopłacają, by je sprzedać?
Maciej Michałek
pap_20250225_0WW
Kosztowny atak hakerski. Straty dla gospodarki liczone w miliardach
Tech

Dodatkowe 2,7 miliarda złotych wpływów

"Szacunkowy skutek działania w 2026 r. wyniesie 2 mld 771 mln zł. Prognozowane dochody przedstawiają wzrost wpływów do Krajowego Funduszu Drogowego po rozszerzeniu sieci dróg płatnych i zmianie wysokości stawek opłat. (...) Planowane wpływy w 2026 r. zostały oparte o dane i wyliczenia z Planu KFD na 2026 r. z uwzględnieniem podwyższenia stawki opłaty elektronicznej o ok. 42 proc." - informował wtedy resort.

W planie KFD, z sierpnia tego roku, na przyszły rok zapisano planowane wpływy z poboru opłat za przejazd w wysokości 6,6 mld zł.

Ostatnio sieć dróg płatnych została rozszerzona w listopadzie ubiegłego roku o ok. 1600 km.

W Polsce pobór opłat realizowany jest przez e-TOLL i odbywa się za pomocą systemu satelitarnego. Oznacza to, że nie ma konieczności montowania urządzeń do tego służących na drogach.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Pkarp/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ruch drogowy
Zobacz także:
Montażownia samochodów w Czechach
SUV niczym dynamit. Tak Chiny chcą wysadzić nasz przemysł
Maciej Michałek
lotto S shutterstock_275295956
Padła główna wygrana w Lotto Plus
Pieniądze
shutterstock_1598514535
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
Pieniądze
Przemysław Ciszak
Rada nadzorcza Orlenu ma nowego przewodniczącego
Rynki
sklep kasa - frantic00 shutterstock_2245552555
"Kasy samoobsługowe stały się koniecznością", choć "generują wyższe straty"
Marcin Horała
Prezes CPK wnioskował o "pilne podjęcie działań". Co napisano w piśmie 
Huta Miedzi Legnica
Resort finansów zapowiada obniżenie podatku. Zyska państwowy koncern
Autobus Yutong w Norwegii
W pełnej tajemnicy rozebrali chiński autobus. Oto co wykryli
Maciej Wacławik
Nowojorska giełda
Technologiczni giganci w górę. Przekroczyli psychologiczną granicę
Tech
100 tysięcy złotych pożyczki dla górnika "na start" po ślubie?
Osłona dla górników przyjęta przez rząd
Siedziba Komisji Europejskiej (KE)
Krótka piłka Brukseli: albo rosyjskie pieniądze, albo z waszych portfeli
Ze świata
cpk3
Sprzedaż działki pod CPK. Kupujący zabiera głos
Bobrowniki
Tusk: w listopadzie będziemy gotowi do otwarcia dwóch przejść granicznych z Białorusią
portfel, pieniądze
Taką moralność podatkową mają Polacy. "Musimy sięgnąć głębiej"
Pieniądze
Daniel Obajtek
Orlen zdecydował w sprawie Daniela Obajtka
shutterstock_2374506117
Gates ostrzega przed Chinami. Wydają "więcej niż reszta świata razem wzięta razy dwa"
Ze świata
shutterstock_2089176337
"Stałe ceny" prądu? "Ja z takiej oferty nie skorzystałem"
Pieniądze
shutterstock_1918025429
Atak na klientów wielkiego banku. Nowe informacje
Pieniądze
shutterstock_203417077
Sąd ogłasza upadłość znanego kantoru wymiany walut
Donald Tusk
Tusk: już nigdy nie użyję tego skrótu
ludzie, ulica, przechodnie
"Niewykluczone, że już w listopadzie". Głos z RPP
Pieniądze
Bankomat
Nielegalne wypłaty na "analogowe" sposoby. Ekspert o tym, co trzeba powiedzieć klientom
Stacja Łukoil w Moskwie
Rosyjski gigant reaguje na sankcje. "Najbardziej znacząca decyzja"
Ze świata
shutterstock_2520822051
"Jazda na nich to ruletka". Apel do kierowców
Moto
prad cena shutterstock_2104862663
Ważna deklaracja ministra w sprawie mrożenia cen prądu
Pieniądze
cpk1
"Nie wierzę w przypadki, jeżeli chodzi o takie transakcje"
Donald Trump
Dwa miliony osób mniej. Trump "na dobrej drodze, by pobić historyczny rekord"
Ze świata
pap_20250428_1M1
Węgry "uzależnione”. Orban leci do Trumpa, bo ten "się myli"
TVN24
amazon magazyn shutterstock_1514808617
Tysiące osób mają stracić pracę. Fala zwolnień
Ze świata
Mark Carney
Carney: negocjacje trwały aż do chwili, gdy pojawiły się te reklamy
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica