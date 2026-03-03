Rewolucja na drogach. Od dziś zmiany w przepisach

Nowe znaki na polskich drogach Źródło: TVN24

Zmiany, które weszły w życie 3 marca, to efekt opracowanej przez resort infrastruktury nowelizacji Prawa o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz mobilność młodych osób.

Zmiany w przepisach drogowych

Oto lista zmian w przepisach drogowych od 3 marca:

odbieranie prawa jazdy kierowcom, którzy przekroczą dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym;

możliwość otrzymania prawa jazdy kat. B przez osoby, które mają 17 lat. Tacy młodzi kierowcy będą mogli jeździć z doświadczonym kierowcą - opiekunem;

zakazu kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzenia transportu osobistego (np. segway, deskorolka elektryczna) na drodze publicznej, z wyłączeniem strefy zamieszkania, gdy dziecko jest pod opieką osoby dorosłej przez dzieci do 13. r.ż.;

zwiększenie dopuszczalnej prędkości ciągników rolniczych z 30 km/h do 40 km/h.

Utrata prawa jazdy

Dotychczas prawo jazdy za tzw. 50 plus można było stracić, przekraczając prędkość na terenie zabudowanym. Z uwagi na statystyki, które pokazują, że większość ofiar śmiertelnych wypadków drogowych to skutek zdarzeń poza obszarem zabudowanym, spowodowanych jazdą z nadmierną prędkością, przepis ten rozszerzono.

Osoba kierująca pojazdem, pomimo zatrzymania jej prawa jazdy lub elektronicznego prawa jazdy, będzie karana cofnięciem uprawnień, a nie - jak wcześniej - jedynie przedłużeniem zakazu do sześciu miesięcy. Chodzi o wyeliminowanie częstego łamania zakazu jazdy samochodem w okresie zatrzymanego prawa jazdy.

Zmiany dla młodych kierowców

Jak wyjaśniał resort, obniżenie dolnej granicy wiekowej odbywa się na wzór innych państw Unii Europejskiej. "Prawo jazdy kategorii B jest wydawane 17-latkom m.in. w Austrii, Estonii, Francji, Danii, Luksemburgu, Holandii oraz w Niemczech" - wskazali autorzy nowelizacji.

Zgodnie ze zmienionymi przepisami młody kierowca do ukończenia 18. roku życia będzie korzystał z prawa jazdy na specjalnych zasadach. Będzie ono ważne tylko w Polsce, a jego uzyskanie będzie się wiązało z doskonaleniem umiejętności kierowania pojazdem podczas obowiązkowej jazdy w towarzystwie doświadczonego kierowcy. Taki obowiązek będzie istniał przez pół roku od otrzymania prawa jazdy lub do uzyskania pełnoletności.

Opiekun będzie musiał mieć ukończone co najmniej 25 lat i mieć prawo jazdy kategorii B od co najmniej 5 lat. Nie może mieć również zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego w ciągu ostatnich 5 lat. Zgodnie z odrębnymi przepisami policja podczas kontroli drogowej będzie mogła zbadać opiekuna podróżującego na siedzeniu pasażera na zawartość alkoholu - opiekun nie może być pod wpływem ani alkoholu, ani narkotyków.

Do czasu ukończenia 18 lat młody kierowca nie będzie mógł także przewozić osób taksówką ani wykonywać transportu drogowego rzeczy, np. jako kurier.

Okres próbny od 3 września

Ponadto, od 3 września będzie stosowany dwuletni okres próbny dla osób, które po raz pierwszy uzyskają prawo jazdy kategorii B, a w przypadku młodych kierowców – trzyletni okres próbny lub do ukończenia przez kierowcę 20 lat.

Podczas okresu próbnego kierującego pojazdem będzie obowiązywał limit 0,0 promila alkoholu w organizmie oraz 0,0 ng/ml środka działającego podobnie do alkoholu.

Autorzy projektu wskazali, że kierowca, który w okresie próbnym przekroczy liczbę 12 punktów karnych, będzie miał obowiązek ukończenia praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym. Popełnienie dwóch wykroczeń w okresie próbnym będzie skutkowało wydłużeniem go o 2 lata.

Dlaczego stosowanie okresu próbnego wejdzie w życie dopiero po sześciu miesiącach od umożliwienia 17-latkom zdawania egzaminu na prawo jazdy? Jak przekazał resort infrastruktury, wejście w życie tego przepisu wymaga wprowadzenia przez Ministerstwo Cyfryzacji szeregu zmian w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, co będzie możliwe dopiero 3 września br.

