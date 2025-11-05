Milion aut do naprawy. Gigant wzywa do warsztatów

Faryś o sytuacji branży motoryzacyjnej Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Akcja dotyczy wybranych modeli Toyoty i Lexusa z lat 2022–2026 wyposażonych w system Panoramic View Monitor.

Problemy z kamerą parkowania

Jak podaje NHTSA, błąd oprogramowania może powodować, że obraz z kamery "zamarza" lub znika po włączeniu biegu wstecznego. W takim przypadku pojazdy nie spełniają norm dotyczących widoczności.

"Aktualizacja oprogramowania będzie wykonana bezpłatnie w autoryzowanych serwisach" - przekazała NHTSA.

Druga taka akcja

To już druga podobna akcja Toyoty w ostatnim czasie.

W październiku koncern wezwał do serwisu blisko 400 tysięcy aut z powodu innej usterki kamery cofania. Wtedy problem dotyczył m.in. modeli Tundra, Tundra Hybrid i Sequoia Hybrid.

OGLĄDAJ: TVN24 HD