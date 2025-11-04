Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Moto

"Kolejne ograniczenia w ruchu na Białorusi" dla polskich firm. Dekret Łukaszenki

Alaksander Łukaszenko
Tusk: w listopadzie będziemy gotowi do otwarcia dwóch przejść granicznych z Białorusią
Źródło: TVN24
Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka wydał dekret, ograniczający ruch ciężarówek na terytorium Białorusi, zarejestrowanych na Litwie i w Polsce - przekazała działająca w krajach bałtyckich agencja BNS. "Kolejne ograniczenia w ruchu na Białorusi" - komentuje Związek Pracodawców Transport i Logistyka Polska (TLP). 

To cios dla firm transportowych, które zajmują się transportem towarów z Chin do UE przez terytorium Rosji i Białorusi – zauważyła litewska agencja ELTA.

Dekret o zakazie został opublikowany na Białoruskim Narodowym Portalu Prawnym. Ograniczenia mają obowiązywać do 31 grudnia 2027 r.

Zmiana zasad transportu

Związek Pracodawców Transport i Logistyka Polska informuje w komunikacie z poniedziałku o "kolejnych ograniczeniach w ruchu na Białorusi".

"Dekret zmienia dotychczasowe zasady, zgodnie z którymi, polskie przyczepy i naczepy po przepince, w wyznaczonych terminalach logistyczno celnych (TLC), z polskiego samochodu ciężarowego (lub ciągnika samochodowego) np. na pojazd białoruski, mogły jechać do docelowego miejsca przeznaczenia z towarem" - wyjaśniono.

"Teraz zarówno polski samochód ciężarowy, ciągnik samochodowy, jak i przyczepy (lub naczepy), będą mogły poruszać się tylko pomiędzy polsko-białoruskim przejściem granicznym a wyznaczonym na Białorusi TLC" - dodano.

Zauważono również, że dekret Łukaszenki został wydany wkrótce po tym, jak polski rząd ogłosił zamiar otwarcia przejść granicznych z Białorusią – w Kuźnicy i w Bobrownikach. 

Zamknięte przejścia

Litewskie media wskazały w komentarzach, że Białoruś reaguje w ten sposób na niedawne decyzje Litwy i Polski o zamknięciu granicy z Białorusią.

W Podlaskiem od lata 2021 r. trwa wywołany przez Białoruś kryzys migracyjny. Od 9 listopada 2021 r. zamknięte jest drogowe przejście graniczne w Kuźnicy po tym, jak wcześniej Białoruś z udziałem migrantów przeprowadziła atak na to przejście. Od 9 lutego 2023 r. jest zamknięte przejście w Bobrownikach. Zamknięto je po tym, gdy białoruski reżim skazał działacza Związku Polaków na Białorusi, dziennikarza Andrzeja Poczobuta. Jeszcze od pandemii zamknięte jest przejście w Połowcach.

Pod koniec września rząd rząd informował o ponownym otwarciu przejść granicznych, zamkniętych wcześniej w związku z agresywnymi manewrami rosyjsko-białoruskimi "Zapad-2025". "Samochody osobowe wrócą na przejście Terespol-Brześć, a pojazdy ciężarowe na przejście Kukuryki-Kozłowicze. Zostaną otwarte kolejowe przejścia graniczne dla ruchu towarowego: Kuźnica Białostocka-Grodno, Siemianówka-Swisłocz, Terespol-Brześć" - informowano.

Z kolei Litwa w ubiegłym tygodniu Litwa zamknęła granicę w wyniku nasilających się incydentów z wykorzystaniem balonów meteorologicznych i przemytniczych wlatujących w litewską przestrzeń powietrzną znad Białorusi.

We wtorek premier Tusk informował, że jeszcze w listopadzie rząd będzie gotowy do otwarcia dwóch przejść granicznych z Białorusią: w Bobrownikach i Kuźnicy. Zaznaczył wówczas, że otwarcie nastąpi "na próbę", po konsultacji z Litwą.

"Negatywne skutki tego zamknięcia granicy"

Sekretarz generalny Międzynarodowego Sojuszu Transportu i Logistyki (TTLA) Povilas Driżas ocenił, sytuacja jest niezwykle skomplikowana.

- Nasze relacje handlowe już zaczynają odczuwać negatywne skutki tego zamknięcia granicy – powiedział BNS Driżas. Jego zdaniem "Litwa może stopniowo zniknąć z logistycznej czy handlowej mapy".

Olegas Tarasovas, wiceprezes Narodowego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych "Linava" powiedział nadawcy publicznemu LRT, że "sytuacja jest bliska katastrofy i jeśli granica nie zostanie otwarta, litewscy przewoźnicy zostaną wypchnięci z rynku".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pkarp/dap

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: MIKHAIL METZEL/SPUTNIK/KREMLIN POOL/EPA/PAP

Udostępnij:
Zobacz także:
Chorwacja autostrada a2
Rewolucja na autostradach w Chorwacji
Ze świata
Chińskie samochody
Skok sprzedaży nawet o 1400 procent. "Liczba może sięgnąć miliona sztuk"
Moto
pap_20250923_1UD
Umowa podpisana. Akcje giganta na najwyższym poziomie w historii
Tech
Uwięzieni w sklepie
Partia chrupek wycofana ze sklepów. Ostrzeżenie
Z kraju
moskwa rosja - ilmarinfoto shutterstock_1344145688
Bank zablokował konta Rosjan. Dostali dwie wiadomości
Ze świata
smartfon w ręce kobiety
"Zewnętrzny atak" i kłopoty z płatnościami. Spółka o zwrocie pieniędzy
Pieniądze
shutterstock_2135048671
Szef banku centralnego o wieku emerytalnym. "Musimy być ze sobą szczerzy"
Ze świata
Syn stracił smartfona, ojciec ruszył na poszukiwania (zdj. ilustracyjne)
Awaria u dużego operatora. "Sytuacja wraca już do normy"
Z kraju
Krzysztof Gawkowski
"Chodzi o to, żeby sparaliżować życie ludzi". Wicepremier komentuje
Tech
Salon kosmetyczny
"Plaga niewyszkolonych osób". Taka wizyta może się źle skończyć
Joanna Rubin-Sobolewska
Telefon, aplikacja, smartfon
"Wszystkie te serwisy stoją otworem dla przestępców"
Tech
Telefon komórkowy
"Klienci są obciążani dodatkowymi opłatami". Duży operator z zarzutami
Z kraju
shutterstock_1546838294
Ważne dane z przemysłu. "Pogłębiła się skala redukcji zatrudnienia"
Z kraju
shutterstock_2453408987
USA tworzą międzynarodowy klub. "Zapraszamy do dołączenia"
Ze świata
Prezydent złoży projekt ustawy w sprawie waloryzacji emerytur
"Godna emerytura". Projekt z podpisem prezydenta
Pieniądze
shutterstock_2232643143
Można otrzymać nawet 1750 złotych. Ruszył nabór wniosków
Z kraju
shutterstock_2661873519
Nielegalny złom z Niemiec. Zatrzymano tony odpadów
Z kraju
Donald Trump
Największa bitwa w wojnie handlowej Donalda Trumpa
Ze świata
Warszawa wieżowce, biurowce, warszawska Wola, biznes, warszawski widok, skyline
Stopy procentowe, dane z przemysłu, rating Polski
Z kraju
parmezan shutterstock_27914728
Zuchwała kradzież sera. "Wiedzieli dokładnie, co robią"
Ze świata
gion kioto japonia - Mirko Kuzmanovic shutterstock_2689429133
Tłumy turystów, chaos i pijaństwo. "Sytuacja wymknęła się spod kontroli"
Turystyka
trump_wh
Trump sięga po AI i memy. "Artystyczny komentarz polityczny"
Tech
lizbona portugalia - Intrepix shutterstock_1273072615
Sklepy zamykane po stu latach. "Łzy napływają do oczu"
Ze świata
Garaż
Taka sama funkcja, inny podatek. Są kontrowersje
Nieruchomości
Haker Pegasus
Kolejny atak hakerów, mają dane klientów. "Sytuacja bardzo poważna"
Tech
hong kong shutterstock_2445844219
"Nawiedzone" mieszkania na sprzedaż. "Zniżki są znaczne"
Ze świata
Berlin, Niemcy
Niemcy patrzą z zazdrością. "Potrzebujemy więcej Warszawy w Berlinie"
Ze świata
lotto-16.jpg
Ogromna kumulacja w Lotto
Pieniądze
mid-25b01011
Świadczenie wzrośnie po raz pierwszy od kilkunastu lat
Pieniądze
shutterstock_2577151519
"Zaginione" testamenty, rodzinne konflikty i zaskakujące decyzje
Maja Piotrowska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica