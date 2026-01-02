Chiński gigant może wyprzedzić Teslę

Maciej Mazur o "wojnie cenowej" na chińskim rynku motoryzacyjnym Źródło: TVN24+

Firma Elona Muska ma przedstawić wyniki w piątek. Szacunki analityków wskazują na sprzedaż 1,65 miliona pojazdów w całym ubiegłym roku.

Amerykański producent ma za sobą trudny rok. Nie tylko za sprawą intensywnej konkurencji ze strony chińskich rywali, lecz także niepokoju związanego z aktywnością polityczną Elona Muska oraz mieszanych recenzji nowych produktów. Firma mierzyła się z krytyką, że zbyt wolno wprowadza nowe i bardziej przystępne cenowo auta, które pozwoliłyby jej utrzymać konkurencyjność.

Musk, który jest najbogatszym człowiekiem świata, ma za zadanie znacząco zwiększyć sprzedaż i wartość giełdową Tesli w ciągu najbliższej dekady, aby zagwarantować sobie rekordowy pakiet wynagrodzeń. Umowa zatwierdzona przez akcjonariuszy w listopadzie może przynieść mu wypłatę rzędu niemal 900 mld dolarów. Częścią tego porozumienia jest również wymóg sprzedaży miliona humanoidalnych robotów w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Tesla zainwestowała ogromne środki w swój produkt Optimus oraz autonomiczne "robotaksówki".

Chiński gigant

Mimo gwałtownej ekspansji BYD w ostatnich latach wzrost sprzedaży firmy w 2025 roku spowolnił do najniższego poziomu od pięciu lat.

Firma z siedzibą w Shenzhen zmaga się z rosnącą konkurencją na swoim kluczowym rynku w Chinach ze strony rosnącej liczby producentów aut elektrycznych, takich jak XPeng i Nio. Mimo to BYD pozostaje globalną potęgą, ponieważ - jak pisze BBC - ceny ma często niższe niż u konkurencyjnych producentów.

Szybki rozwój firmy - szczególnie w Ameryce Południowej oraz części Azji i Europy - postępuje mimo nałożenia przez wiele krajów wysokich ceł na chińskie pojazdy elektryczne. W październiku BYD ogłosił, że Wielka Brytania stała się jego największym rynkiem zagranicznym. Firma podała, że we wrześniu sprzedaż w Wielkiej Brytanii wzrosła o 880 procent.

