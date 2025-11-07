Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Moto

Złe wiadomości dla kierowców

stacja paliw, paliwo, tankowanie
Adam Glapiński: poluzowaliśmy politykę dzięki całej sekwencji decyzji NBP
Źródło: YouTube/Narodowy Bank Polski
W przyszłym tygodniu kierowcy mogą spodziewać się podwyżek cen paliw - wynika z prognoz analityków portalu Reflex. Szacują oni, że litr benzyny Pb95 i Pb98 wzrośnie o około 2 grosze, oleju napędowego - o 7 groszy, natomiast LPG - o 1 grosz.

Reflex zwrócił uwagę, że mimo podwyżek średnie ceny paliw wciąż pozostają na poziomie niższym niż przed rokiem. Największa różnica jest w przypadku autogazu, który jest tańszy o blisko 15 proc. (45 gr/l), podczas gdy za benzynę i diesla zapłacić trzeba odpowiednio o 2,5 proc. i niespełna 1 proc. mniej.

Ceny paliw w mijającym i przyszłym tygodniu

Analitycy podali, że średnie ceny paliw 6 listopada kształtowały się następująco: benzyna bezołowiowa 95: 5,91 zł/l (wzrost o 3 gr/l), benzyna bezołowiowa 98: 6,63 zł/l (wzrost o 3 gr/l), olej napędowy: 5,97 zł/l (wzrost o 6 gr/l), autogaz: 2,66 zł/l (wzrost o 1 gr/l).

Przedstawiciele portalu prognozują, że przyszłym tygodniu średnia cena PB95 za litr wyniesie 5,93 zł (o 2 grosze więcej), a Pb98 - 6,67 zł (o 2 grosze więcej). Z kolei olej napędowy ma podrożeć o 7 groszy i kosztować 6,14 zł za litr a LPG - o 1 grosz i kosztować 2,64 zł za litr.

"Efekt spadku produkcji rosyjskich rafinerii"

"Wzrost cen diesla na europejskim rynku ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia) to efekt spadku produkcji rosyjskich rafinerii wobec systematycznych, powtarzających się ataków ukraińskich dronów" - podał Reflex.

Jak wyjaśniono, "dodatkowo po atakach z początku listopada nadal pracy nie wznowił rosyjski terminal naftowy w porcie Tuapse nad Morzem Czarnym (11 proc. rosyjskiego eksportu produktów naftowych). (...) Systematyczny wzrost cen diesla na europejskim rynku ARA obserwujemy już od 20 października” - podał Reflex.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Pkarp/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
PaliwoCeny paliw
Zobacz także:
Paryż. Tłum oczekujący na otwarcie pierwszego sklepu Shein
Skandal we Francji. Komisja Europejska przyjrzy się sprawie
Ze świata
ZUS
Podstępy oszustów. ZUS ostrzega
Dla pracownika
ORLEN_ZBIORNIKI
Orlen podpisał porozumienie. "Krok w kierunku wzmocnienia bezpieczeństwa"
Giełda w Nowym Jorku
Shutdown w USA mnoży problemy. Nie zebrano ważnych danych
Ze świata
waymo samochod autonomiczny shutterstock_2446239897
Samochody bez kierowców na polskich drogach. Kiedy konkretne plany?
Moto
Karol Nawrocki
Nowy projekt prezydenta. "Trzeba te opłaty wyciąć z rachunków"
Pieniądze
Mark Zuckerberg
Aż 10 procent dochodów Mety to podejrzane reklamy
Tech
cpk2
Wiceminister "przekroczył uprawnienia lub nie dopełnił obowiązków". Zawiadomienie do prokuratury
GTA 6
Premiera znów przesunięta. Jest nowy termin
Tech
Donald Trump
"Prezydent Trump jasno dał do zrozumienia". Zwrot w sprawie rosyjskiego giganta
Ze świata
cyber-atak-16.jpg
Widmo dezinformacji. "Może zagrażać bezpieczeństwu dostaw energii"
Warszawa
NBP zmienia prognozy dla polskiej gospodarki
Zespół stworzył Rafał Brzoska
Brzoska: ktoś musi to wygrać i stworzyć precedens
Tech
shutterstock_224720623
Trzecia taka sytuacja w ciągu tygodnia. "Każde zgłoszenie musimy traktować poważnie"
Ze świata
Donald Trump
"To nigdy nie powinno się zdarzyć w Ameryce". Decyzja sądu
Ze świata
shutterstock_2623121045
Potężne pieniądze dla Muska. Są warunki
Tech
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Ogromna kumulacja w Lotto
Pieniądze
Ubezpieczenie OC samochodu
Prezydent wetuje jedną z ustaw deregulacyjnych. Chodzi o ubezpieczenia
Pieniądze
Nienadowa
Afera gruntowa w KOWR. Wicedyrektor kupił działkę tanio, "potem sprzedał za miliony"
Stal, przemysł stalowy, Niemcy, Thyssenkrupp
"Kryzys zagrażający jego istnieniu". Kluczowa branża dla niemieckiej gospodarki ma problemy
Najnowsze
Kontrole Shein
Wielka akcja na paryskim lotnisku, paczki z Shein na celowniku. "Otworzymy wszystkie"
Ze świata
Karol Nawrocki
Karol Nawrocki z projektem ustawy o obniżce cen prądu
Leszek Kłosiński
Nie żyje Leszek Kłosiński. Polski biznesmen zginął podczas wakacji
shutterstock_2249385239
Podatek dla banków po poprawkach Senatu. Niższe stawki dla niektórych uczestników rynku
Pieniądze
shutterstock_2062908059
Szef chatbot, czyli prezes dostępny 24/7
Tech
Stacja PKP Międzylesie
Pracownicy bili na alarm. Jest decyzja państwowej spółki
Klatka kluczowa-5397
Glapiński: jesteśmy już u progu celu inflacyjnego
Pieniądze
shutterstock_2688189263
 "Chiny wygrają wyścig o sztuczną inteligencję". Nvidia z reakcją na słowa CEO
Tech
pap_20090522_0L8
Mniejsze wpływy rosyjskiego budżetu. Firmy naftowe odpowiedzialne za spadki
Ze świata
krakow shutterstock_2565281319
Potężny spadek liczby ludności Polski. Szokująca symulacja

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica