Od kiedy tańsze paliwo na stacjach? Jest data

Prezydent podpisał ustawy o cenach paliw. Motyka: bardzo dobra decyzja Źródło: TVN24

Ustawy umożliwiające obniżkę cen paliw na polskich stacjach, podpisane w piątek przez prezydenta Karola Nawrockiego, zostały opublikowane przez Prezesa Rady Ministrów (premiera) w sobotę w Dzienniku Ustaw.

Zmiany cen paliw od wtorku

- Zmiany na stacjach będą widoczne najwcześniej we wtorek - przekazał minister energii Miłosz Motyka. - Wpływ na to mają między innymi kwestie techniczne, jak dostosowanie kas fiskalnych do nowych przepisów - dodał. Zgodnie z przepisami, resort energii będzie codziennie publikował maksymalne stawki cen paliw. Natomiast stacje będą mogły stosować ceny niższe niż te wyznaczone przez resort.

Wzrost cen na stacjach jest wynikiem wojny na Bliskim Wschodzie, która doprowadziła do zablokowania cieśniny Ormuz - kluczowego szlaku dla transportu między innymi ropy i gazu ziemnego.

Premier Donald Tusk w sobotnim wpisie na X zauważył, że "wszyscy płacimy wysoką cenę za wojny Izraela i USA z Iranem oraz Rosji z Ukrainą". "Nie tylko na stacjach benzynowych. Naszą odpowiedzią są twarde, ale odpowiedzialne decyzje rządu (SAFE, CPN) i jedność narodu wokół kwestii bezpieczeństwa. Opozycjo, ogarnij się wreszcie" - podkreślił Tusk.

Wszyscy płacimy wysoką cenę za wojny Izraela i USA z Iranem oraz Rosji z Ukrainą. Nie tylko na stacjach benzynowych. Naszą odpowiedzią są twarde, ale odpowiedzialne decyzje rządu (SAFE, CPN) i jedność narodu wokół kwestii bezpieczeństwa. Opozycjo, ogarnij się wreszcie. — Donald Tusk (@donaldtusk) March 28, 2026 Rozwiń

"Rozporządzenia obniżające VAT i akcyzę na paliwa podpisane. Już od wtorku zobaczymy na stacjach niższe ceny" - podkreślił na platformie X minister finansów Andrzej Domański. Później to rozporządzenie również pojawiło się w Dzienniku Ustaw. Obniżony VAT do 8 proc. ma obowiązywać od 31 marca do 30 kwietnia br. Obniżona akcyza - od 30 marca do 15 kwietnia.

Według wyliczeń resortu finansów obniżka akcyzy na paliwa kosztować ma budżet 700 mln zł miesięcznie, a obniżka VAT – 900 mln zł miesięcznie.

Andrzej Domański o obniżkach cen paliw Źródło: X

Obniżka cen paliw. Błyskawiczne tempo prac

Nowe przepisy pozwolą na ograniczenie wzrostu cen m.in. przez obniżkę akcyzy na paliwo i wprowadzenie ceny maksymalnej.

Chodzi o nowelizację ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, a także o nowelę ustawy o podatku akcyzowym.

Oba akty prawne zostały przyjęte przez rząd na specjalnym posiedzeniu w czwartek i jeszcze tego samego dnia trafiły do prac w Sejmie. Izba niższa uchwaliła ustawy w piątek, a następnie poparł je Sejm. Prezydent Karol Nawrocki podpisał je na pokładzie samolotu w drodze do USA na konferencję CPAC.

Intencją rządu było, aby nowe rozwiązania zaczęły obowiązywać jeszcze przed Wielkanocą, czyli przed szczytem wyjazdów świątecznych.

Tyle zapłacimy za paliwo

Według piątkowych prognoz analityków biura Reflex w nadchodzącym tygodniu średnia cena benzyny bezołowiowej 95 mogłaby spaść o 1,18 zł za litr, a oleju napędowego o 1,30 zł za litr. Według szefa rządu pakiet CPN, czyli "Ceny Paliwa Niżej" ma przełożyć się na spadek cen na stacjach o około 1,2 zł na litrze paliwa.

Maksymalna cena paliw będzie ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej będzie zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzić będzie Krajowa Administracja Skarbowa.

Nowe regulacje zakładają nakładanie na kluczowych graczy rynkowych codziennego obowiązku informacyjnego względem Ministerstwa Energii w celu bieżącej aktualizacji stawek. Natomiast nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym umożliwia obniżanie stawek akcyzy na paliwa rozporządzeniem.

Premier zapowiedział też, że w przypadku stwierdzenia nadmiernych zysków koncernów paliwowych możliwe będzie zastosowanie podatku od nadmiarowych zysków (tzw. windfall tax).

Źródło: PAP