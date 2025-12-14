Kolejna taka niedziela przed świętami

Black Friday - tyle wydajemy na zakupy Źródło: TVN24

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) przypomina, że Wigilia (24 grudnia) po raz pierwszy w historii będzie dniem ustawowo wolnym od pracy, co oznacza, że zakupy "last minute" nie będą możliwe. Tego dnia sklepy będą nieczynne.

Tak duża liczba niedziel handlowych w grudniu wynika z nowych przepisów, które weszły w życie 1 lutego 2025 r. i ustanowiły Wigilię dniem ustawowo wolnym od pracy. W zamian za to konsumenci zyskali możliwość zrobienia zakupów w trzy poprzedzające niedziele przed świętami.

Niedziele handlowe w 2025 r.

Handlowe niedziele. Apel PRCH

Rada zarekomendowała, by wykorzystać nadchodzące niedziele handlowe jako alternatywę dla sobót. Radzi, by unikać godzin szczytu, które w weekendy w centrach handlowych przypadają zazwyczaj popołudniami. Sugeruje też, aby klienci przemyśleli dojazdy do sklepów i wskazuje, że w godzinach szczytu w największych centrach handlowych transport publiczny może okazać się szybszy niż samochód. Ponadto warto też sprawdzić godziny otwarcia – wiele obiektów wydłuża bowiem czas pracy, umożliwiając zakupy późnym wieczorem.

PRCH zachęca klientów do niezostawiania zakupów na ostatnią chwilę i korzystania z dostępności sklepów przez całe przedświąteczne, grudniowe weekendy.

Ustawa o zakazie handlu w niedziele

Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 r. Od 2020 r. zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w siedem niedziel w roku: ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, w niedzielę przed Wielkanocą, a po nowelizacji również w trzy kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie.

W ustawie ograniczającej handel w niedziele przewidziano katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, jeśli przychody z tej działalności stanowią co najmniej 40 proc. przychodów ze sprzedaży danej placówki. Ponadto nie obowiązuje w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach.

Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym naruszaniu przepisów – kara ograniczenia wolności.

Nowelizacja

1 lutego weszła w życie nowela przewidująca ustanowienie 24 grudnia dniem wolnym dla wszystkich pracowników, w tym pracowników placówek handlowych, dla których dotąd - zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta - Wigilia była dniem roboczym do godziny 14. Nowela przewiduje również, że w grudniu pracownik handlu nie będzie mógł pracować więcej niż dwie niedziele.

