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Zaskakujący wpływ kryzysu demograficznego

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ulica ludzie slonce pasy shutterstock_565189495
Rynek pracy. Coraz mniej wolnych wakatów
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: BABAROGA/Shutterstock
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Warszawa ma najwyższy wskaźnik zatrudnienia w Europie, a Polska - jeden z najniższych wskaźników bezrobocia w Unii Europejskie - pisze "Rzeczpospolita". Dodaje, że jest to efekt zmian demograficznych.

Według najnowszej analizy Eurostatu warszawski region stołeczny to najlepszy rynek pracy w Europie. Ma najwyższy wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata - 86,9 proc.

Wyprzedza Pragę (86 proc.), fińskie Wyspy Alandzkie (85,5 proc.) i holenderski Utrecht (85,4 proc.). Średnia dla całej UE wynosi 86 proc.

Rynek pracy

Metropolia warszawska może się też pochwalić jednym z najwyższych w Unii wskaźników zatrudnienia 20-64-latków z wyższym wykształceniem (93,5 proc.) i jednym z najniższych wskaźników bezrobocia osób w wieku 15-29 lat (7,5 proc.) - napisała gazeta.

Jak wyjaśnił stołeczny ratusz, zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. podziałem statystycznym NUTS 2, metropolia warszawska obejmuje 70 gmin i 9 powiatów wchodzących w skład regionu warszawskiego stołecznego. Te powiaty to poza miastem Warszawa, także grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński.

Demografia

Marcin Mrowiec, główny ekonomista Grant Thornton, powiedział "Rz", że na kondycję polskiego rynku pracy, a także regionalne rynki coraz większy wpływ mają zmiany demograficzne.

- Jesteśmy najszybciej starzejącym się społeczeństwem w Europie i podczas gdy z rynku pracy szybko ubywa osób odchodzących na emerytury, znacznie wolniej przybywa młodych ludzi wchodzących na ten rynek - stwierdził Mrowiec.

Gazeta dodała, że niewielka podaż młodych kandydatów sprawia, że pracodawcy ostrożniej podejmują decyzje o zwolnieniach.

Źródło: PAP
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Tagi:
Rynek pracyBezrobocie,eurostat
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