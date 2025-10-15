Co z niższą składką zdrowotną dla przedsiębiorców? Resort tłumaczy

Domański o składce zdrowotnej: Szkoda, że prezydent zawetował ustawę. Jestem przekonany, że do rozwiązania wrócimy Źródło: TVN24

Ustawę, która obniżała składkę zdrowotną dla przedsiębiorców od 2026 r., zawetował pod koniec swojej kadencji prezydent Andrzej Duda.

Ustawa ta zakładała także, że w kolejnych latach będzie obowiązywała obniżona minimalna podstawa obliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, wprowadzona w 2025 r.

"Prace nad ustawą nie zostały zakończone"

Czy w związku z prezydenckim wetem MF planuje przekazanie do Sejmu nowego projektu zakładającego obniżenie minimalnej podstawy obliczania wymiaru składki zdrowotnej, aby obowiązywała ona w kolejnych latach?

Resort finansów odpowiedział PAP, że zgodnie z trybem przewidzianym w Regulaminie Sejmu zawetowana ustawa została skierowana w maju do rozpatrzenia przez sejmowe Komisje Finansów Publicznych i Komisję Zdrowia.

"Prace nad ustawą nie zostały zatem dotychczas zakończone. Mając to na uwadze, MF nie pracuje obecnie nad projektem wprowadzającym w 2026 r. uproszczone zasady rozliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, a także obniżenia wysokości składki zdrowotnej, szczególnie dla przedsiębiorców o niskich i średnich dochodach" - wyjaśniło MF.

"Nie ma terminu na rozpatrzenie tego wniosku"

Prof. UW Ryszard Piotrowski wyjaśnił, że Sejm ma obowiązek rozpatrzyć wniosek prezydenta Andrzeja Dudy o ponowne uchwalenie ustawy (weto - red.), co wynika z zasady współdziałania władz.

– Skoro taki wniosek został wniesiony przez prezydenta, to powinien być przedmiotem rozpatrzenia, stosownie do postanowień regulaminu. Ta procedura rozpatrzenia się zaczęła. Natomiast nie ma terminu na rozpatrzenie tego wniosku – powiedział konstytucjonalista.

Piotrowski zaznaczył, że oznacza to, że jeśli nie ma większości potrzebnej do ponownego uchwalenia ustawy, to wniosek prezydenta o ponowne uchwalenie ustawy może znajdować się w dyspozycji sejmowych komisji aż do końca kadencji.

- Wtedy postępowanie ustawodawcze ulegnie zamknięciu – dodał.

W planach Komisji Finansów Publicznych i Komisji Zdrowia nie ma obecnie prac nad wnioskiem prezydenta o ponowne rozpatrzenie ustawy, która obniżała minimalną składkę zdrowotną przedsiębiorcom w kolejnych latach.

Założenia noweli

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obniżyła minimalną podstawę wymiaru składki płaconej przez przedsiębiorców do 75 proc. minimalnego wynagrodzenia w 2025 r. Wcześniej minimalna składka była naliczana od minimalnego wynagrodzenia.

Zgodnie z Regulaminem Sejmu ustawę, której podpisania prezydent odmówił i przekazał ją do ponownego rozpatrzenia, marszałek Sejmu kieruje do komisji, które rozpatrywały projekt ustawy przed uchwaleniem jej przez Sejm. Komisje przedstawiają wniosek o ponowne uchwalenie ustawy w brzmieniu dotychczasowym bądź wniosek przeciwny.

Sejm ponownie uchwala ustawę w dotychczasowym brzmieniu większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jeżeli Sejm ponownie nie uchwali ustawy w brzmieniu dotychczasowym, postępowanie ustawodawcze ulega zamknięciu.

