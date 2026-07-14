Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Dla seniora

Legitymacja emeryta. Zmiany weszły w życie

|
emeryt senior starosc shutterstock_1977447137
Polacy żyją dłużej, jak to wpłynie na wysokość emerytur
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Zaczęły obowiązywać nowe legitymacje emeryta-rencisty. Zmiany dotyczą zarówno plastikowej karty, jak i elektronicznej - poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS przekazał w komunikacie, że karty mają nowy wzór od poniedziałku 13 lipca. Modyfikacje wynikają z nowych przepisów prawnych, które obowiązują od lipca br.

"Nie zmieni się jej funkcja, za to zmieni się wzór" - wyjaśnił Zakład w serwisie X.

Nowa legitymacja emeryta

ZUS zaznaczył także, że "tradycyjna, plastikowa karta zyska nowoczesne zabezpieczenia, które skutecznie chronią dokument przed sfałszowaniem".

"Równolegle odświeżamy też wygląd mLegitymacji w aplikacji mObywatel, upraszczając jej strukturę poprzez usunięcie informacji o oddziale ZUS" - dodał Zakład. Proces odbywa się automatycznie i nikomu nie przepadną dotychczasowe uprawnienia.

Nowy dokument jest wydawany w formie karty wykonanej z tworzywa PCV jednostronnie laminowanej na awersie. Zawiera elementy zabezpieczające przed sfałszowaniem, np. gilosz, czyli skomplikowane, cienkie linie tworzące tło, czy też mikrodruk, czyli bardzo mały tekst, niemożliwy do odczytania gołym okiem. Każda legitymacja ma unikatowy numer naniesiony trwale na etapie produkcji blankietu.

Stare legitymacje zachowują pełną ważność - przez okres na nich wskazany, więc nie ma potrzeby składania żadnych wniosków ani odwiedzania placówek ZUS - zaznaczono w informacji.

Legitymacja emeryta. Zmiany od lipca
Dowiedz się więcej:

Legitymacja emeryta. Zmiany od lipca

Z kraju

Elektroniczna legitymacja emeryta

W elektronicznej wersji legitymacji emeryta-rencisty w aplikacji mObywatel nie ma informacji o oddziale, który wydał legitymację - zaznaczył ZUS.

Elektroniczna mLegitymacja emeryta-rencisty obowiązuje od stycznia 2023 r. Jest dostępna do pobrania z bezpłatnej aplikacji mObywatel. Tak więc każdy emeryt i rencista ma zapewniony dostęp do dokumentu na własnym urządzeniu mobilnym np. na smartfonie.

Co ważne, ZUS wystawia mLegitymację w sposób automatyczny wszystkim klientom, którzy nabędą prawo do emerytury lub renty, bez żadnego wniosku ani wizyty w ZUS. Działa tak samo jak tradycyjny dokument. Po jego okazaniu emeryt lub rencista potwierdza, że jest uprawniony do przysługujących mu ulg.

Natomiast plastikową legitymację wydaje na wniosek świadczeniobiorcy. Klienci mogą korzystać z obu wersji legitymacji zarówno tradycyjnej, czyli plastikowej karty, jak i z jej wersji elektronicznej.

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
ZUSEmerytRencista
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Wójt miał zbierać pieniądze na prezenty dla polityków (zdjęcie ilustracyjne)
Fala podwyżek VAT w regionie
Pieniądze
Biały Dom
Biały Dom zmienia zdanie w sprawie sankcji na Rosję
Ze świata
Wall Street, giełda USA, maklerzy, inwestorzy
Błyskawiczna reakcja rynku na doniesienia z Bliskiego Wschodu
Rynki
Donald Trump
Iran: prezydent USA ma absolutną rację
Ze świata
Prezydent USA Donald Trump
Sąd: Trump manipulował procesem
Ze świata
lekarz doktor mezczyzna shutterstock_181677458
Średnio pięć tygodni na L4. Polska bliżej drugiego bieguna
Ze świata
Donald Trump
Agencja ONZ sprzeciwia się pomysłowi Trumpa
Ze świata
Crimea, Feodosia - Circa 2019
Brakuje paliwa, prądu, łączności i turystów. Pokłosie ataków Ukrainy
Ze świata
shutterstock_1405253582
Ceny kawy. Nagły zwrot
Handel
Bruksela, siedziba Komisji Europejskiej (KE)
"Skazuje kolejne pokolenie na jeszcze większe szkody". Bruksela zapowiada zmiany
Tech
Kaja Kallas
"Zdecydowanie potępiamy działania Rosji"
Ze świata
Zrzut ekranu 2026-07-13 o 18
Po raz pierwszy użyli tej broni. Jest nagranie
ŚWIAT
shutterstock_2391839139
Świadczenie dla części emerytów. Niemal 300 złotych miesięcznie
Dla seniora
Projekt Przylądek Pomerania_HNGTChCWUAA4zp7
Nowy port na Bałtyku. "Naprawdę odważny projekt"
Z kraju
Donald Trump
Trump: będziemy pobierać opłaty w cieśninie Ormuz
Ze świata
shutterstock_2190853061
Płyty znikną. Bruksela bezradna wobec decyzji giganta
Tech
sklep
"Nie należy spożywać". Znana sieć wycofuje partię produktu
Handel
Ormuz – cieśnina
Trwoga w Ormuzie. Tak źle nie było od tygodni
Ze świata
Elon Musk
"Elon znów ma obsesję"
Tech
stacja paliwo tankowanie
Co z obniżką cen paliw? Motyka: decyzja w najbliższych dniach
Moto
smartfony shutterstock_2563893711_1
Zakaz mediów społecznościowych dla dzieci w UE. Projekt po wakacjach
Ze świata
Ningbo, Chiny, 4 marca 2016: Pracownicy fabryki Volkswagena budują samochody na linii montażowej
Niemiecki koncern szykuje wielkie zwolnienia. Nawet 50 tysięcy mniej etatów
Moto
tankowiec LNG shutterstock_2291056301
Rekordowe zakupy gazu z Rosji. Media: Europa wydała miliardy
Ze świata
giełda, rynki, analityk, makler, notowanie
Największy spadek w historii koreańskiej spółki. Akcje nurkują
Tech
Gry komputerowe komputer
Nawet dwa miliony złotych kary. Dwaj twórcy internetowi na celowniku UOKiK
Z kraju
sklejka kobiety
Alkohol, agresja i niewybredny żart. Za co można opuścić pokład samolotu
Turystyka
Poznań
Mieszkań przybywa, chętnych coraz mniej. Spadki sięgają 40 procent
Nieruchomości
pap_20250710_153
Tanio dziś, słony rachunek jutro. "Jesteśmy totalnie zależni"
Maja Piotrowska
ZAKUPY KOSZYK
Ceny tych produktów wzrosły najbardziej
Z kraju
Ropa naftowa tanieje
Nagła zmiana w cenach ropy. Reakcja na wieści z Iranu
Ze świata
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica