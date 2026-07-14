Legitymacja emeryta. Zmiany weszły w życie

Polacy żyją dłużej, jak to wpłynie na wysokość emerytur Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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ZUS przekazał w komunikacie, że karty mają nowy wzór od poniedziałku 13 lipca. Modyfikacje wynikają z nowych przepisów prawnych, które obowiązują od lipca br.

"Nie zmieni się jej funkcja, za to zmieni się wzór" - wyjaśnił Zakład w serwisie X.

📆 Od dziś emeryci i renciści będą otrzymywać nową legitymację➡️ zarówno tę plastikową, jak i elektroniczną.



Nie zmieni się jej funkcja, za to zmieni się wzór.

🪪 Plastikowa karta będzie zawierała zaawansowane elementy zabezpieczające przed sfałszowaniem:

🔐 Gilosz - czyli… pic.twitter.com/RJooyOAUnv — ZUS (@zus_pl) July 13, 2026 Rozwiń

Nowa legitymacja emeryta

ZUS zaznaczył także, że "tradycyjna, plastikowa karta zyska nowoczesne zabezpieczenia, które skutecznie chronią dokument przed sfałszowaniem".

"Równolegle odświeżamy też wygląd mLegitymacji w aplikacji mObywatel, upraszczając jej strukturę poprzez usunięcie informacji o oddziale ZUS" - dodał Zakład. Proces odbywa się automatycznie i nikomu nie przepadną dotychczasowe uprawnienia.

Nowy dokument jest wydawany w formie karty wykonanej z tworzywa PCV jednostronnie laminowanej na awersie. Zawiera elementy zabezpieczające przed sfałszowaniem, np. gilosz, czyli skomplikowane, cienkie linie tworzące tło, czy też mikrodruk, czyli bardzo mały tekst, niemożliwy do odczytania gołym okiem. Każda legitymacja ma unikatowy numer naniesiony trwale na etapie produkcji blankietu.

Stare legitymacje zachowują pełną ważność - przez okres na nich wskazany, więc nie ma potrzeby składania żadnych wniosków ani odwiedzania placówek ZUS - zaznaczono w informacji.

Elektroniczna legitymacja emeryta

W elektronicznej wersji legitymacji emeryta-rencisty w aplikacji mObywatel nie ma informacji o oddziale, który wydał legitymację - zaznaczył ZUS.

Elektroniczna mLegitymacja emeryta-rencisty obowiązuje od stycznia 2023 r. Jest dostępna do pobrania z bezpłatnej aplikacji mObywatel. Tak więc każdy emeryt i rencista ma zapewniony dostęp do dokumentu na własnym urządzeniu mobilnym np. na smartfonie.

Co ważne, ZUS wystawia mLegitymację w sposób automatyczny wszystkim klientom, którzy nabędą prawo do emerytury lub renty, bez żadnego wniosku ani wizyty w ZUS. Działa tak samo jak tradycyjny dokument. Po jego okazaniu emeryt lub rencista potwierdza, że jest uprawniony do przysługujących mu ulg.

Natomiast plastikową legitymację wydaje na wniosek świadczeniobiorcy. Klienci mogą korzystać z obu wersji legitymacji zarówno tradycyjnej, czyli plastikowej karty, jak i z jej wersji elektronicznej.