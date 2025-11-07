Plaga oszustw "na ZUS". uwaga na podejrzane maile

Klienci otrzymali maile zatytułowane "Oświadczenie ZUS", w których nadawca podawał się za rzeczywistego pracownika urzędu i prosił o wypełnienie oraz odesłanie załącznika Z-3 (o prawo do zasiłku - red.).
Jak działa oszustwo "na ZUS"?
Oszuści używali prawdziwych imion i nazwisk, by wyłudzić dokumenty lub dane osobowe i numery kont bankowych poprzez e-mail. Podawali również adresy istniejących placówek ZUS. Instytucja zaznaczyła, że nigdy nie żąda przesłania wniosków, formularzy ani dokumentów drogą poczty elektronicznej.
Wnioski takie, jak Z-3 należy przekazywać wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). W razie wątpliwości należy skontaktować się z Centrum Kontaktu Klientów ZUS pod numerem 22 560 16 00 (pn.–pt. 7:00–18:00) lub odwiedzić placówkę. Więcej informacji o tym, jak ustrzec się przed oszustwami, można znaleźć na stronie ZUS.
Autorka/Autor: skib/
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock