W skoordynowanej, międzynarodowej akcji Common Action Day zatrzymano dotychczas 25 osób. W ręce Straży Granicznej wpadł Irakijczyk oraz czterech Polaków. Mieli odpowiadać m.in. za przewóz cudzoziemców do miejscowości pod Warszawą po przejściu białoruskiej granicy. We współpracy z funkcjonariuszami z Wielkiej Brytanii zatrzymano również 35-letniego Irakijczyka, który miał zajmować się organizowaniem nielegalnego przekraczania granicy kanałem Białoruś – Polska - kraje Europy Zachodniej. Mężczyzna trafi przed polski wymiar sprawiedliwości.

W skoordynowanej akcji działania prowadzono na terenie Polski, Wielkiej Brytanii, Serbii , Bośni i Hercegowiny , Austrii oraz Niemiec . Wzięło w nich udział ponad 450 funkcjonariuszy różnych służb. Z polskiej strony byli to funkcjonariusze Nadbużańskiego i Podlaskiego Oddziału SG. W ramach akcji, poza zatrzymaniami, zabezpieczono również samochody, broń palną, sprzęt elektroniczny oraz gotówkę.

Mieli odpowiadać za przewóz migrantów pod Warszawę

W sprawie zatrzymano obywatela Iraku i czterech Polaków. Mieli być odpowiedzialni m.in. za przewóz cudzoziemców do miejscowości pod Warszawą, gdzie oczekiwali na transport do krajów Europy Zachodniej. Irakijczyk i jeden z Polaków zostali tymczasowo aresztowani. Wobec trzech pozostałych mężczyzn zastosowano poręczenia majątkowe. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Krajowej - Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Lublinie.