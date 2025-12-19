Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Białystok

"Podpalił posterunek w akcie zemsty". Policjantów się nie spodziewał

Mężczyzna podpalił posterunek policji
Podpalił posterunek, został aresztowany
Źródło: KPP Wysokie Mazowieckie
Zamaskowany mężczyzna podpalił posterunek policji w Szepietowie (Podlaskie). Wcześniej tego samego dnia 56-latek usłyszał zarzuty. Podpalenie było "aktem zemsty". Straty oszacowano na około 20 tysięcy złotych.

Wieczorem 16 grudnia dyżurny wysokomazowieckiej policji otrzymał informację o podpaleniu posterunku policji w Szepietowie.

"Ze zgłoszenia wynikało, że zamaskowany mężczyzna podszedł do budynku, rzucił podpaloną butelkę z łatwopalną substancją w elewację posterunku i uciekł" - poinformowali funkcjonariusze w komunikacie.

Ogień zaczął się szybko rozprzestrzeniać. Straty, które oszacowano na około 20 tysięcy złotych, udało się ograniczyć dzięki działaniu świadków.

Mężczyzna podpalił posterunek policji
Mężczyzna podpalił posterunek policji
Źródło: KPP Wysokie Mazowieckie

"Podpalił posterunek w akcie zemsty"

Działanie podpalacza zarejestrowała kamera monitoringu.

"Myślał, że zakrywając twarz szalikiem i nakładając rękawiczki uniknie odpowiedzialności. Jednak jego plan legł w gruzach, gdyż mimo zamaskowania już następnego ranka został zatrzymany" - przekazali policjanci z Wysokiego Mazowieckiego. I dodali, że mężczyzna był zaskoczony. "Wydawało mu się, że był to tylko wybryk, który pójdzie w zapomnienie i nie zostanie za to ukarany. (...) tłumaczył także, że podpalił posterunek w akcie zemsty za przedstawienie mu zarzutów, tego samego dnia, przez policjantów, w związku z popełnionymi przez 56-latka wykroczeniami" - zrelacjonowali funkcjonariusze.

Zamaskowany mężczyzna podpalił posterunek policji
Zamaskowany mężczyzna podpalił posterunek policji
Źródło: KPP Wysokie Mazowieckie
Groził, że spali rodzinę. W końcu rozlał benzynę i podpalił
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Groził, że spali rodzinę. W końcu rozlał benzynę i podpalił

Groźba nawet 20 lat więzienia

Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zniszczenia mienia poprzez podpalenie wpisanego do rejestru zabytków budynku. Sąd zdecydował o tym, że najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Policjanci podkreślili, że budynek, w którym mieści się posterunek, jest zabytkiem, a jego wartość "stanowi mienie znacznej wartości", dlatego 56-latkowi grozi do 20 lat więzienia.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Wysokie Mazowieckie

Udostępnij:
TAGI:
PodlaskiePolicjaPożary
Czytaj także:
Policja (zdj. ilustracyjne)
Napad na jubilera. Trwa akcja policji
Kraków
Marcin Romanowski
Niejawne posiedzenie sądu, jednoosobowy skład. Tak zapadła decyzja w sprawie Romanowskiego
Polska
nbp narodowy bank polski shutterstock_1075668164
Zmiany w regulaminie NBP. Obejmą członków zarządu
BIZNES
imageTitle
Stoch załamany. "Może niepotrzebnie mielimy ten temat?"
EUROSPORT
Gęste mgły ogarną Polskę
Żółte alarmy IMGW w 13 województwach
METEO
krwawe trofeum dokument w Plusie
Najwyższa nagroda Best of Show dla Ewy Galicy za "Krwawe trofeum"
Kultura i styl
Politycy PiS: zakaz "powoływania się na swoją konstytucję". Czy to orzekł TSUE?
FAŁSZPolitycy PiS: TSUE "zakazał powoływać się na konstytucję". Nieprawda
Zuzanna Karczewska
Turystka z Niemiec zginęła
Turystka z Niemiec robiła zdjęcia. Zginęła
METEO
imageTitle
"Wszystko wróciło do normy". Polska rewelacja sezonu uspokaja
EUROSPORT
Leonardo DiCaprio w filmie "Jedna bitwa po drugiej" reż. Paul Thomas Anderson
Jedna z najgłośniejszych premier tego roku już na HBO Max
Kultura i styl
W garażu drukowane były plakaty Marcina Romanowskiego
Decyzja sądu w sprawie Romanowskiego. Jest reakcja prokuratury
Polska
shutterstock_2269217231
Produkt wycofany z popularnej sieci. Ostrzeżenie
BIZNES
Wołodymyr Zełenski Donald Tusk
"Nikt nie może zakwestionować wspólnego interesu dwóch dumnych narodów"
Polska
Szkoła podstawowa nr 10 w Jeleniej Górze
Wykorzystują śmierć 11-letniej Danusi, żeby siać "świadomą dezinformację"
Wrocław
Powódź w Boliwii
"Straciłam kuchnię, którą dostałam od syna na urodziny"
METEO
imageTitle
Tomasiak blisko czołówki w kwalifikacjach. Wielki pech Wąska
EUROSPORT
Ulice Tokio, stolicy Japonii
Historyczna decyzja. Jen traci na wartości
BIZNES
Prokuratura Okręgowa Warszawa
"Podrobiony dokument w postaci testamentu". Jest wniosek prokuratury
Polska
nozownik
Ruszył na policjantów, został zastrzelony. Śledztwo umorzone
Katowice
shutterstock_2660243863
Dodatkowe miliony dla NFZ. Tym razem z resortu zdrowia
Zdrowie
Pochmurno, zimno, grudzień, mróz
Zmiana w pogodzie będzie następować powoli
METEO
Na komisariacie doszło do niekontrolowanego wystrzału z broni
72-latek leżał we krwi. Kilka godzin później zatrzymali kierowcę
Kraków
shutterstock_2454619673
Nowe limity na auta firmowe. Obejmą też wcześniejsze umowy
BIZNES
Budynek DPS prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety we Wschowie
Przemoc w ośrodku dla dzieci. Wojewoda czeka na wyniki kontroli
Lubuskie
52 min
pc
Matka, córka i sto tysięcy obserwujących. Co może pójść nie tak?
I co teraz?
Prezydent Korei Południowej Li Dze Mjung
Prezydent chce pomóc rodakom, którym wypadają włosy
Maciej Wacławik
Załamani piłkarze Legii. To ostatnio częsty widok
Legia nad przepaścią. "Dawał sygnały"
Krzysztof Zaborowski
Protest w Łomiankach
Mają dość korków. Protestowali na pasach
WARSZAWA
Ministerstwo Sprawiedliwości
Przerwane wsparcie dla pokrzywdzonych przestępstwem. "Jesteśmy zawieszeni"
Polska
imageTitle
Papszun powitany przez Legię. "Jestem wzruszony"
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica