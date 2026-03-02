Z impetem uderzył w auta policjantów i odjechał. Nagranie

Suwałki. Wjechał w zaparkowane przed komendą samochody policjantów i odjechał

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W sobotę (28 lutego) przed budynkiem Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach kierujący samochodem osobowym wjechał na parking i, manewrując autem, z impetem kilkukrotnie uderzył w cztery zaparkowane prywatne samochody funkcjonariuszy.

Kierowca odjechał z miejsca zdarzenia. Policjanci ruszyli za nim w pościg, który zakończył się kilkaset metrów dalej. Mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w znak drogowy.

"Mundurowi zatrzymali mężczyznę i przebadali go na obecność środków odurzających w organizmie. Tester wykazał, że 30-latek kierował pojazdem pod ich wpływem. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy, a samochód, którym się poruszał, trafił na policyjny parking. Od kierowcy pobrana została również krew do dalszych badań laboratoryjnych" - podała Komenda Miejska Policji w Suwałkach.

Suwałki. Wjechał w zaparkowane przed komendą samochody policjantów i odjechał Źródło: KMP w Suwałkach

30-latek usłyszał zarzuty zniszczenia mienia w warunkach recydywy oraz niezatrzymania się do kontroli. Teraz sąd zdecyduje o tymczasowym areszcie.

"Za przestępstwo zniszczenia mienia zgodnie z kodeksem karnym grozi kara pozbawienia wolności do lat 5, która w warunkach recydywy może być zwiększona o połowę" - przekazała suwalska policja.

Opracował Michał Malinowski/tok

OGLĄDAJ: Karol Nawrocki: jesteśmy razem z naszymi sojusznikami