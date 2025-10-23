Śmieci na działce biznesmena, a wśród nich wojskowe dokumenty i dane żołnierzy

Suwałki Źródło: Google Earth

Jak piszą dziennikarze portalu, w październiku 2024 roku biznesmen z Suwałk Jacek Suchocki zauważył na swojej działce, którą kupił pod budowę magazynu plastikowe worki ze śmieciami. Przejrzał je, by dowiedzieć się, kto mógł je pozostawić. Oprócz odpadów budowlanych natrafił na dokumenty, wśród których znajdowała się lista 14 żołnierzy z ich stopniami wojskowymi i numerami referencyjnymi.

Sprawa została zgłoszona na policję. Tydzień po znalezieniu dokumentów przez pana Jacka prokuratura wszczęła śledztwo. Po miesiącu policja otrzymała również informacje od dowódcy 16. Pułku Saperów z Orzysza pułkownika Sławomira Łakomca, że żołnierze znajdujący się w dokumentach pracują w jego jednostce. Pojawiła się także informacja o firmie, która była odpowiedzialna za remont w jednostce w Orzyszu i w 1. Mazurskiej Brygadzie Artyleryjskiej w Węgorzewie i miała zająć się odpadami.

Jak podaje Onet, śledczy chcieli przesłuchać jej kierownika Arkadiusza K., jednak ten przebywał w areszcie, a od 2021 roku toczyło się przeciwko niemu prokuratorskie śledztwo.

Żandarmeria i MON bez odzewu

W kwietniu 2025 roku prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie śmieci, ponieważ biegły stwierdził, że odpady znajdujące się na działce pana Jacka nie zagrażają życiu i zdrowiu. Ponadto z ustaleń dziennikarzy Onetu wynika, że powołani przez prokuraturę biegli stwierdzili, że dokumenty z danymi żołnierzy nie zawierały danych naruszających przepisy o ochronie danych osobowych.

Przedsiębiorca z Suwałk drążył jednak temat dalej. Wrócił na działkę, przeszukał jeszcze raz odpady i znalazł kolejną partię dokumentów. Tym razem znajdowały się w nich informacje dotyczące między innymi schematów budowy uzbrojenia, konspekty wojskowych ćwiczeń, wypełniane przez żołnierzy testy i kartka z listą 29 żołnierzy wraz z imionami, nazwiskami i numerami telefonów. Także i tym razem telefony i wymiana wiadomości z MON-em i Żandarmerią Wojskową skończyły się bez efektu. Śmieci nie zostały odebrane.

Zapewnienie generała

Dokumenty trafiły do redakcji Onetu, której dziennikarze próbowali dalej naciskać na służby. W poniedziałek (20 października) z panem Jackiem skontaktował się dowódca 1. Mazurskiej Brygady Artylerii z Węgorzewa generał Robert Matysek. Zapewnił, że śmieci zostaną uprzątnięte.

Generał zapewnił w mailu również, że dokumenty nie posiadały klauzuli tajności i nie doszło do ujawnienia danych wrażliwych, czy treści kluczowych z punktu widzenia operacyjnego.

Zobowiązał się, że śmieci znikną z działki najpóźniej dziś, w czwartek 23 października.

