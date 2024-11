Obrona: oskarżony jest osobą niewinną

"Oskarżony jest osobą niewinną i zeznania osób, które mają wiedzę o tym, gdzie wtedy przebywał, w jakim miejscu znajdował się w czasie, gdy ewentualnie mogło być popełnione przestępstwo, będą służyły do tego, by wykazać, iż oskarżony nie mógł być w tym miejscu, na które wskazuje prokuratura" - powiedział dziennikarzom autor tych wniosków dowodowych mec. Rafał Gulko.

Zarzut zabójstwa z motywem seksualnym

Oskarżonemu - bratankowi męża ofiary - prokuratura zarzuca zabójstwo z motywem seksualnym, dokonane ze szczególnym okrucieństwem. Gdy doszło do popełnienia tej zbrodni był nieletni, miał 15 lat. Nie przyznał się, przed sądem okręgowym nie składał wyjaśnień, swoje stanowisko krótko przedstawił jedynie podczas mów końcowych stron. We wtorkowej rozprawie odwoławczej nie brał udziału, przebywa w areszcie.

Akt oskarżenia w tej sprawie kierowała do sądu małopolska delegatura Prokuratury Krajowej w Krakowie, gdzie funkcjonuje zajmujący się takimi sprawami z całego kraju Dział ds. Niewykrytych Zabójstw – tzw. Archiwum X. Z ustaleń śledztwa wynika, że sprawca był bardzo brutalny. Bił kobietę po twarzy, głowie, szyi i ramionach. Udusił ją, a chcąc zatrzeć ślady, podpalił dom, w którym doszło do zabójstwa.

Ustalenia Archiwum X

Początkowo postępowanie zostało umorzone z uwagi na niewykrycie sprawcy, ale prokuratorzy z Archiwum X wrócili do sprawy w 2019 r. Zgromadzili materiał dowodowy, który dał podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu mężczyźnie zarzutu zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem.

Udało się też ustalić, że przebywa on w USA . Po skierowaniu do strony amerykańskiej wniosku o ekstradycję ówczesny podejrzany został zatrzymany w grudniu 2020 r. Do 2023 r. trwała procedura ekstradycyjna przed amerykańskimi sądami. W czerwcu ub. roku mężczyzna został wydany Polsce.

"Ponownie przeżywamy śmierć mamy

"Dla mnie osobiście to jest straszna męczarnia, to ponowne przeżywanie śmierci mojej mamy. My przeżywamy tę śmierć już przez prawie 25 lat i nie mamy wytchnienia, żeby się jakoś z tym pogodzić (...). Ile jeszcze razy będziemy musieli przez to przechodzić, nie wiem" - mówiła dziennikarzom córka zmarłej.