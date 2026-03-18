"Jeżeli politycy mogliby wchodzić do przedszkoli, to by to robili"

Europosłowie Patryk Jaki i Tobiasz Bocheński na uczelni w Białymstoku podczas spotkania "Zmień nasze zdanie"

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Trudno było ich nie zauważyć. Ulotki przy wejściu, banery przed wydziałem i w środku. Obok logotypów Uniwersytetu w Białymstoku (UwB) hasło: "Zmień nasze zdanie".

O co chodzi?

Wtorek, 3 marca, punkt czternasta - pora największego ruchu na uczelni. Do auli wchodzą europosłowie Patryk Jaki i Tobiasz Bocheński.

Tematem spotkania ma być przyszłość Polski w Unii Europejskiej. Formuła - jak słyszymy - inspirowana amerykańskimi debatami. Na start padają mocne tezy - m.in. o rychłym upadku UE czy siłowym wpychaniu Polski w ramiona Brukseli.

Studenci dostają przestrzeń do polemiki. Mogą pytać, podważać argumenty, próbować przekonać polityków do zmiany stanowiska.

W końcu dyskusję wypiera partyjny przekaz. Przez niemal trzy godziny dominują narracje o prześladowaniu polityków PiS, krytyka programu SAFE, a także porównania działań czołowych polityków Platformy Obywatelskiej do metod stosowanych przez Władimira Putina.

Wszystko w murach uniwersytetu.

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są granice neutralności politycznej uczelni wyższych?

Dlaczego spotkania z politykami budzą kontrowersje w środowisku akademickim?

Jak uczelnie decydują o udostępnianiu przestrzeni na wydarzenia polityczne?

Jak eksperci oceniają rosnącą rolę marketingu politycznego na uczelniach?

Zależy, kto zaprasza

Akademicka publiczność dopisała symbolicznie - na spotkanie przyszło około 10 studentów.

Reszta to emeryci, lokalni działacze partyjni i licealiści z młodzieżówki PiS.

To nie przypadek.

Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych odmówiło udziału w wydarzeniu w zaproponowanej formule. Studenci chcieli debaty - z udziałem polityków różnych opcji.

Ich brak zainteresowania nie był przeszkodą dla władz uczelni.