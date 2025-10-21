Z Białorusi lecą balony z papierosami. Zatrzymano już 25 osób

Do zdarzenia doszło w gminie Michałowo

Rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej major Katarzyna Zdanowicz poinformowała, że funkcjonariusze wykryli ostatnio siedem takich zdarzeń. Znaleźli ponad 10 tysięcy paczek papierosów, a szacunkowa ich wartość wynosi blisko 185 tys. zł.

Balon meteorologiczny służący do przemytu Źródło: Podlaski Oddział Straży Granicznej

Cztery pakunki, które zawierały każdy po 1500 paczek papierosów, znaleziono w miniony weekend na terenie działania Straży Granicznej z Kuźnicy. Jeden pakunek doczepiony był do odnalezionych w sobotę szczątków balonu z nadajnikiem GPS, a kolejne trzy znaleziono w niedzielę.

- W trakcie prowadzenia czynności służbowych zatrzymano jednego obywatela Ukrainy i trzech obywateli Białorusi, którzy przewozili przesyłkę zawierającą 1500 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. W pojeździe był również nadajnik GPS wraz z kartą SIM – poinformowała Zdanowicz.

Dodała, że zatrzymane osoby usłyszały zarzuty z Kodeksu karnego skarbowego.

Pakunek z nielegalnym papierosami znaleziony w rejonie miejscowości Michałowo Źródło: Podlaski Oddział Straży Granicznej

Kolejne trzy balony z kontrabandą

Kolejne trzy balony meteorologiczne służby znalazły we wtorek nad ranem na terenie działań SG z Michałowa i Bobrownik. Zdanowicz podała, że każdy z trzech pakunków zawierał po około 1500 paczek papierosów o szacunkowej wartości ponad 26 tys. zł.

– Zabezpieczenia graniczne powstałe na granicy polsko-białoruskiej, miedzy innymi w postaci bariery fizycznej i elektronicznej spowodowały, że przemytnicy szukają wciąż nowych sposób przemytu nielegalnych wyrobów tytoniowych – powiedziała Zdanowicz.

Zatrzymali już 25 osób

Z danych przekazanych przez Podlaski Oddział Straży Granicznej wynika, że od początku roku było około 120 zdarzeń związanych z nielegalnym przemytem wyrobów akcyzowych przy pomocy balonów meteorologicznych. Szacunkowa wartość zabezpieczonych papierosów to ponad 2,9 miliona zł. Zdanowicz podała, że zatrzymano dotąd 25 osób, które trudniły się przemytem papierosów za pomocą balonów meteorologicznych.