Białystok Boso i w pieluszce spacerował środkiem jezdni

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiada wydłużenie zasiłku opiekuńczego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Śląska policja

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Do niebezpiecznej sytuacji doszło w jednej z miejscowości powiatu wysokomazowieckiego na Podlasiu. Policjant ruchu drogowego podczas pełnienia służby zauważył małego chłopca idącego samotnie środkiem jezdni. Dziecko było bose i miało na sobie jedynie pieluchę. Funkcjonariusz natychmiast zareagował i zaopiekował się maluchem.

Policjant odnalazł matkę dziecka

Ze względu na wiek chłopiec nie potrafił jeszcze powiedzieć, jak się nazywa ani gdzie mieszka. Policjanci, niosąc dziecko na rękach, rozpoczęli poszukiwania jego opiekunów, sprawdzali pobliskie posesje. Po krótkiej chwili z jednego z domów wyszła kobieta, która potwierdziła, że jest matką dziecka. Wyjaśniła, że nie zauważyła, kiedy jej niespełna dwuletni syn wyszedł z domu, ponieważ w tym czasie zajmowała się karmieniem młodszego dziecka.

Badanie stanu trzeźwości kobiety wykazało, że była trzeźwa. Chłopiec cały i zdrowy wrócił pod jej opiekę.

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