Szef MON spotkał się na Podlasiu z żołnierzami. "Polska jest dziś bezpieczniejsza"

Podsumowanie szefa MON

Zmiany w wojsku

"Bezpieczeństwo priorytetem"

Kosiniak-Kamysz, mówiąc o zmianie funkcjonowania bezpiecznej granicy, powiedział też o wprowadzeniu strefy buforowej przy polsko-białoruskiej granicy. Ocenił, że "miało to ogromny wpływ na to, jak to dzisiaj wygląda".

Co w planach na 2025 rok?

W nawiązaniu do tego Kosiniak-Kamysz przypomniał o podpisanej w sierpniu przez prezydenta RP ustawie pozwalającej żołnierzom na używanie broni "w obliczu zagrożenia granicy, swojego życia". - Wtedy pisano, że wprowadzam licencję na zabijanie, że po prostu tu kule będą świszczeć od świtu do nocy - nic bardziej mylnego. To dało większą pewność żołnierzowi, a nie chodzi o to, że on nadużywa przez to broni, bo określone są miejsca i zasady użycia broni. I to się sprawdziło - mówił wicepremier.