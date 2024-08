Pasażerowie wypadli z balonu na Podlasiu

czytaj dalej

Nowy kolejowy rozkład jazdy zacznie obowiązywać 1 września. Zaplanowano między innymi krótsze czasy przejazdów - z Poznania do Warszawy przejedziemy pociągiem w 2 godziny 18 minut, z Krakowa do Bochni w około 22 minuty, a podróż z Warszawy do Szczecina potrwa 4 godziny 32 minuty.