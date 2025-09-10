Logo strona główna
Białystok

Papierosy przyleciały balonem meteorologicznym

Pogranicznicy przechwycili pakunki zawierające nielegalne papierosy o łącznej wartości ponad 330 tys. zł.
Pogranicznicy z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej przechwycili pakunki zawierające nielegalne papierosy o łącznej wartości ponad 330 tys. zł. Zostały one przemycone z Białorusi za pomocą balonu meteorologicznego.
Część kontrabandy znaleźli policjanci z Placówki SG w Kuźnicy. W gminie Sztabin zatrzymali do kontroli samochód osobowy. "Dwóch obywateli Polski w bagażniku pojazdu przewoziło kilka pakunków, w których znajdowały się nielegalne papierosy z białoruską akcyzą. Papierosy do Polski trafiły za pomocą balonu meteorologicznego. Kolejne pakunki z nielegalnymi wyrobami tytoniowymi funkcjonariusze z Kuźnicy ujawnili w siedmiu innych lokalizacjach (w gminie Sztabin, Janów, Suchowola i Sokółka)" – czytamy w komunikacie Podlaskiej Straży Granicznej.

Pogranicznicy zatrzymali dwóch obywateli Polski i obywatela Litwy, którzy przyjechali po nielegalny towar
Pogranicznicy zatrzymali dwóch obywateli Polski i obywatela Litwy, którzy przyjechali po nielegalny towar
Źródło: Podlaski Oddział Straży Granicznej

Kolejne zatrzymane osoby

Kolejną partię nielegalnych papierosów ujawnili w gminie Suchowola funkcjonariusze z Placówki SG w Nowym Dworze. Na polu leżał pakunek z 1500 paczkami nielegalnych papierosów oraz szczątki balonu meteorologicznego.

"Podobne zdarzenie miało miejsce w rejonie działania Placówki SG w Krynkach. Tu ujawniono również 1500 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy o łącznej wartości ponad 26 tys. zł" – uzupełniają pogranicznicy.

Pogranicznicy przechwycili pakunki zawierające nielegalne papierosy o łącznej wartości ponad 330 tys. zł.
Pogranicznicy przechwycili pakunki zawierające nielegalne papierosy o łącznej wartości ponad 330 tys. zł.
Źródło: Podlaski Oddział Straży Granicznej

Funkcjonariusze Straży Granicznej z Augustowa w powiecie sejneńskim prowadzili także działania związane z zatrzymaniem osób, które przemycają papierosy za pomocą balonów meteorologicznych

"Na gorącym uczynku zatrzymali dwóch obywateli Polski i obywatela Litwy, którzy przyjechali po nielegalny towar" – podaje Straż Graniczna. Oprócz tego augustowscy strażnicy graniczni prowadzili także w powiecie grajewskim działania wspólnie z funkcjonariuszami KAS, ujawniając pakunek, w którym znajdowało się 1500 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy.

Pogranicznicy przechwycili pakunki zawierające nielegalne papierosy o łącznej wartości ponad 330 tys. zł.
Pogranicznicy przechwycili pakunki zawierające nielegalne papierosy o łącznej wartości ponad 330 tys. zł.
Źródło: Podlaski Oddział Straży Granicznej

W sumie 16 zdarzeń

Nie próżnowali też funkcjonariusze z Placówki SG w Mielniku, którzy zatrzymali kolejne osoby związane z przemytem wyrobów tytoniowych za pomocą balonu meteorologicznego. W miejscu lądowania pakunku owiniętego czarną folią pojawiło się dwoje obywateli Polski.

"W sumie w szesnastu zdarzeniach, dzięki współdziałaniu funkcjonariuszy Straży Granicznej z funkcjonariuszami KAS i Policji, ujawniono nielegalne papierosy o szacunkowej wartości ponad 330 tys. zł. Zatrzymane osoby usłyszą zarzuty z kodeksu karnego skarbowego" – zapowiadają pogranicznicy.

Nielegalne papierosy były przemycane za pomocą balonu
Nielegalne papierosy były przemycane za pomocą balonu
Źródło: Podlaski Oddział Straży Granicznej
Autorka/Autor: wini/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Podlaski Oddział Straży Granicznej

