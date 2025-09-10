Papierosy przyleciały balonem meteorologicznym

Część kontrabandy znaleźli policjanci z Placówki SG w Kuźnicy. W gminie Sztabin zatrzymali do kontroli samochód osobowy. "Dwóch obywateli Polski w bagażniku pojazdu przewoziło kilka pakunków, w których znajdowały się nielegalne papierosy z białoruską akcyzą. Papierosy do Polski trafiły za pomocą balonu meteorologicznego. Kolejne pakunki z nielegalnymi wyrobami tytoniowymi funkcjonariusze z Kuźnicy ujawnili w siedmiu innych lokalizacjach (w gminie Sztabin, Janów, Suchowola i Sokółka)" – czytamy w komunikacie Podlaskiej Straży Granicznej.
Kolejne zatrzymane osoby
Kolejną partię nielegalnych papierosów ujawnili w gminie Suchowola funkcjonariusze z Placówki SG w Nowym Dworze. Na polu leżał pakunek z 1500 paczkami nielegalnych papierosów oraz szczątki balonu meteorologicznego.
"Podobne zdarzenie miało miejsce w rejonie działania Placówki SG w Krynkach. Tu ujawniono również 1500 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy o łącznej wartości ponad 26 tys. zł" – uzupełniają pogranicznicy.
Funkcjonariusze Straży Granicznej z Augustowa w powiecie sejneńskim prowadzili także działania związane z zatrzymaniem osób, które przemycają papierosy za pomocą balonów meteorologicznych
"Na gorącym uczynku zatrzymali dwóch obywateli Polski i obywatela Litwy, którzy przyjechali po nielegalny towar" – podaje Straż Graniczna. Oprócz tego augustowscy strażnicy graniczni prowadzili także w powiecie grajewskim działania wspólnie z funkcjonariuszami KAS, ujawniając pakunek, w którym znajdowało się 1500 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy.
W sumie 16 zdarzeń
Nie próżnowali też funkcjonariusze z Placówki SG w Mielniku, którzy zatrzymali kolejne osoby związane z przemytem wyrobów tytoniowych za pomocą balonu meteorologicznego. W miejscu lądowania pakunku owiniętego czarną folią pojawiło się dwoje obywateli Polski.
"W sumie w szesnastu zdarzeniach, dzięki współdziałaniu funkcjonariuszy Straży Granicznej z funkcjonariuszami KAS i Policji, ujawniono nielegalne papierosy o szacunkowej wartości ponad 330 tys. zł. Zatrzymane osoby usłyszą zarzuty z kodeksu karnego skarbowego" – zapowiadają pogranicznicy.
Autorka/Autor: wini/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Podlaski Oddział Straży Granicznej