Sąd uznał, że jawność rozprawy mogłaby obrażać dobre obyczaje

Wyrok jest nieprawomocny

Miało do tego dojść w jednym z mieszkań w Olsztynie

"Akt oskarżenia przeciwko siedmiu mężczyznom oskarżonym między innymi o uwięzienie kobiety połączone ze szczególnym jej udręczeniem wpłynął do Sądu Okręgowego w Olsztynie pod koniec listopada zeszłego roku. Do tej sytuacji miało dojść od 4 do 5 lutego 2023 roku w jednym z mieszkań na terenie Olsztyna" - przekazał we wtorek w komunikacie rzecznik SO w Olsztynie Adam Barczak.