Wpadł do rowu, a potem uderzył w drzewo. Dwie osoby nie żyją, jedna trafiła do szpitala

36- i 47-latek zginęli w wypadku do którego doszło w Ochoży (województwo lubelskie). Kierowca samochodu, którym podróżowali stracił panowanie nad pojazdem, a to skutkowało tym, że auto najpierw wpadło do przydrożnego rowu, a potem uderzyło w drzewo. Jedna osoba trafiła do szpitala, a policja ustala teraz kto siedział za kierownicą samochodu.