Nawet 40 godzin czekania na granicy z Białorusią

Kierowcy – głównie samochodów ciężarowych – czekają nawet po 40 godzin na wjazd na Białoruś. Dotyczy to zarówno przejścia granicznego w Bobrownikach, jak i w Kuźnicy. Przyczyną kłopotów ma być awaria systemu informatycznego białoruskich celników.

Gigantyczne kolejki tirów na drogach do przejść z Białorusią na Podlasiu. Jak informuje nas policja do przejścia w Bobrownikach kierowcy ciężarówek czekają nawet 40 godzin, a do Kuźnicy około 13. W obu przypadkach korki mają po 20-30 kilometrów.