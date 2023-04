Był w kościele. Nagle przewrócił się na posadzkę, zaczął tracić oddech i tętno

czytaj dalej

Po reportażach Marty Gordziewicz "Państwo Ziobry" i wcześniejszym, "Operacja Ziobry" - w środę na antenie TVN24 i w TVN24 GO wieczorem odbędzie się specjalna debata. Zaproszony do udziału w niej został minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Reporterka "Czarno na białym" wskazywała we "Wstajesz i wiesz", że w materiałach jest mowa "o zaangażowaniu się podległych Zbigniewowi Ziobrze instytucji – Ministerstwa Sprawiedliwości i prokuratury - w jego prywatną sprawę, w której on jest stroną i w sprawę jego rodziny". - To jest spektakularne zaangażowanie się - dodała.