"Zdenerwowany po kłótni z kolegą" staranował płot i uderzył w dom

Dyżurny łomżyńskiej policji otrzymał zgłoszenie, że kierowca samochodu osobowego wjechał w ogrodzenie i odjechał. Na miejscu okazało się jednak, że siła uderzenia była tak duża, że auto sforsowało płot, uderzyło w róg budynku, a następnie zatrzymało się dopiero na kolejnym ogrodzeniu.

Za kierownicą siedział 27-letni mężczyzna, który o własnych siłach wysiadł z pojazdu. Trafił do szpitala na badania. Jak sam przyznał, był zdenerwowany po kłótni z kolegą, jechał zbyt szybko i stracił panowanie nad autem. Badanie alkomatem wykazało blisko dwa promile alkoholu w jego organizmie.

Teraz 27-latek odpowie przed sądem. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi mu do trzech lat więzienia.