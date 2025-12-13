Logo strona główna
Białystok

"Zdenerwowany po kłótni z kolegą" staranował płot i uderzył w dom

Łomża
Blisko dwa promile alkoholu miał w organizmie 27-letni kierowca, który w Łomży stracił panowanie nad samochodem, wjechał w ogrodzenie, uderzył w dom i zatrzymał się dopiero na kolejnym płocie.

Dyżurny łomżyńskiej policji otrzymał zgłoszenie, że kierowca samochodu osobowego wjechał w ogrodzenie i odjechał. Na miejscu okazało się jednak, że siła uderzenia była tak duża, że auto sforsowało płot, uderzyło w róg budynku, a następnie zatrzymało się dopiero na kolejnym ogrodzeniu.

Źródło: KMP w Łomży

Za kierownicą siedział 27-letni mężczyzna, który o własnych siłach wysiadł z pojazdu. Trafił do szpitala na badania. Jak sam przyznał, był zdenerwowany po kłótni z kolegą, jechał zbyt szybko i stracił panowanie nad autem. Badanie alkomatem wykazało blisko dwa promile alkoholu w jego organizmie.

Teraz 27-latek odpowie przed sądem. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi mu do trzech lat więzienia.

Autorka/Autor: ms/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP w Łomży

AlkoholŁomżaPolicjaWypadkiPodlaskie
