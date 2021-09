Zaginioną 12-latkę znaleźli w pociągu. By odwiedzić koleżankę pojechała kilkaset kilometrów od domu

Policjanci wiedzieli, że zaginiona 12-latka mogła wsiąść do pociągu relacji Świnoujście-Suwałki. Chociaż obsługa składu twierdziła, że nastolatki tam nie ma, funkcjonariuszki z komisariatu w Łapach (Podlaskie) same postanowiły to sprawdzić. Wsiadły do pociągu i odnalazły poszukiwaną dziewczynkę. Okazało się, że ta postanowiła odwiedzić swoją koleżankę, która przeprowadziła się do Suwałk, kilkaset kilometrów od domu 12-latki.