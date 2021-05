"Mógł służyć do wbijania gwoździ i do walki". Znaleźli topór sprzed wieków

Podczas robót prowadzonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe z wykopu w okolicach Zalewu Kraśnickiego (woj. lubelskie) wydobyto średniowieczny topór. Zdaniem historyka mógł on służyć zarówno do celów bojowych, jak i do pracy w gospodarstwie.

Znak kowalski lepiej widoczny na zdjęciu RTG

Tym, co pierwsze rzuca się w oczy, gdy oglądamy eksponat, jest - wybity puncą (czyli narzędziem służącym do wykonywania zagłębień – przyp. red.) - znak kowalski. - To sygnał wskazujący na to, że mamy do czynienia z wyrobem o potencjalnie znacznej wartości w chwili jego powstania. Choć znak widoczny jest gołym okiem, to możemy lepiej go odczytać, wykonując zdjęcie RTG – pokazuje dr Szulc.