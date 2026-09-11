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Białystok

Spał na przystanku, stracił portfel i telefon. Wszystko nagrała kamera

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Kradzież na przystanku w Białymstoku
Kradzież w Białymstoku na przystanku. Ofiara spała
Źródło wideo: Podlaska policja
Źródło zdj. gł.: Podlaska policja
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Policjanci z Białegostoku zatrzymali 47-latka, który miał okraść mężczyznę śpiącego na przystanku. Całą sytuację zarejestrowała kamera miejskiego monitoringu. Dzięki nagraniom udało się szybko ustalić tożsamość złodzieja.

Do kradzieży doszło w sobotę piątego września nad ranem, na przystanku autobusowym na osiedlu Kawaleryjskim. Na nagraniu z kamery monitoringu widać jak do śpiącego mężczyzny przysiada się inny. Złodziej ściągnął śpiącemu z ręki zegarek i ukradł z kieszeni spodni telefon. Ofiara po kilku godzinach zgłosiła kradzież na policję i oszacowała straty na cztery tysiące złotych.

Daleko nie uciekł

Sprawą zajęli się białostoccy kryminalni. - Na podstawie monitoringu ustalili tożsamość i miejsce przebywania zuchwałego złodzieja. Zatrzymali go w mieszkaniu wynajmowanym na osiedlu Kawaleryjskim, tym samym, na którym doszło do kradzieży - wyjaśnia podkomisarz Malwina Olszewska, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

Zatrzymany to 47-latek. W czasie przeszukania w wynajmowanym przez niego pokoju policjanci znaleźli skradziony telefon.

- Mężczyzna przyznał się policjantom, że skradziony zegarek sprzedał - mówi Olszewska.

47-latek został zatrzymany. Usłyszał zarzut kradzieży szczególnie zuchwałej. Grozi mu nawet osiem lat więzienia.

Źródło: tvn24.pl
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