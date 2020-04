Chodził do sklepu i do urzędu, mimo że był objęty kwarantanną. W końcu został aresztowany

Nie przestrzegał kwarantanny. Chodził do sklepu, był też w urzędzie gminy. W końcu 58-letniego mieszkańca gminy Kłoczew (Lubelskie) zatrzymała policja, a sąd tymczasowo aresztował. Odpowie za narażanie innych osób, grozi mu do 30 tysięcy złotych grzywny.

Grzywny za picie alkoholu

Dwóch mieszkańców Świdnika w wieku 64 i 62 lata ukaranych zostało grzywnami po 5 tys. zł. Mężczyźni siedzieli w samochodzie jednego z nich i pili alkohol. Przechodnie zawiadomili policję. Funkcjonariusze chcieli wymierzyć im mandaty po 500 zł, ale mężczyźni nie zgodzili się na to. Byli aroganccy, odmawiali opuszczenia samochodu i udania się do domów. Policjanci sporządzili wniosek o ich ukaranie do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdniku, a ten wymierzył mężczyznom dziesięciokrotnie wyższe grzywny.