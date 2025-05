Dariusz Kolenda, strażak OSP Klewianka: Konkretnie uszkodzeniu uległa skrzynia biegów. Zbieramy na nowy wóz Źródło: TVN24

Pomagali w walce z pożarem w Biebrzańskim Parku Narodowym. Teraz sami potrzebują pomocy, bo podczas akcji zepsuł się ich wóz strażacki. Zbierają na nowy. Jak piszą strażacy z OSP w Klewiance (Podlaskie), nie musi to być "cud techniki", byle był sprawny. Bo chcą działać dalej.

- Ochotnicza Straż Pożarna funkcjonuje tutaj od ponad stu lat. Myślę, że w większości domów jest chociaż jeden członek OSP – aktywny lub emerytowany. Sytuacja, która wydarzyła się w pierwszy dzień świąt wielkanocnych zasmuciła nas, jako mieszkańców – powiedziała przed kamerą TVN24, Małgorzata Kolenda, sołtys wsi Klewianka.

Miejscowość leży na terenie gminy Goniądz, w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Wóz uległa awarii Źródło: TVN24

Wóz pochodzi z 1993 roku. Uległ awarii

Druhowie z tamtejszej OSP ruszyli 20 kwietnia do gaszenia pożaru, który wybuchł na terenie parku. W trakcie akcji awarii uległ ich wóz. A konkretnie - skrzynia biegów.

- Wóz to mercedes-benz z 1993 roku, zakupiony w 2021 roku, po pożarze parku w 2020 – powiedział nam Dariusz Kolenda, strażak OSP Klewianka.

Małgorzata Kolenda, sołtys wsi Klewianka: ochotnicza Straż Pożarna funkcjonuje tutaj od ponad stu lat Źródło: TVN24

Może być używany, byle działał

Naczelnik jednostki, spędził cały dzień próbując naprawić skrzynię biegów, ale niestety – części zamienne do tego modelu są bardzo trudno dostępne. Druhowie zbierają więc w internecie pieniądze na kupno nowego wozu. Może być też używany. Ważne, żeby był sprawny.

"Nie musi być to najnowszy model, nie musi być wyposażony we wszystkie cuda techniki. My po prostu chcemy działać!" - napisali.

W poniedziałek, 5 maja, uzbierali już ponad 11 tys. zł. Cel to zebranie 100 tys.zł.

Popsuła się skrzynia biegów Źródło: TVN24

Z uwagi na lokalizację wsi mogą szybko dojechać w razie pożaru w parku

Bez sprawnego wozu strażackiego OSP Klewianka została pozbawiona najważniejszego narzędzia do walki z ogniem.

A jak druhowie podkreślają w opisie zbiórki, OSP Klewianka w razie pożaru na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego, może (z uwagi na lokalizację miejscowości) dotrzeć na miejsce najszybciej. W OSP działa obecnie około 20 osób w różnym wieku.

W OSP Klewianka działa obecnie około 20 osób Źródło: TVN24