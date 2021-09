Jechał z dziećmi na wycieczkę szkolną, powstrzymał pijanego kierowcę

Do redakcji Kontaktu24 zgłosił się pan Marcin, nauczyciel ze szkoły podstawowej w Strupinie Dużym (woj. lubelskie). W piątkowy poranek, wraz z uczniami, jechał na wycieczkę do jednego z małopolskich parków rozrywki. To wtedy, na drodze S19, zauważył auto jadące wężykiem.