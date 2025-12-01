Pożar sklepowej hali. Na miejscu 22 zastępy straży pożarnej

Do pożaru doszło w poniedziałek w godzinach popołudniowych w miejscowości Janówka w powiecie augustowskim. Jak przekazał starszy kapitan Paweł Bukrejewski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie, zapaliła się konstrukcja hali ze sprzętem rolniczym o wymiarach 15 na 60 metrów kwadratowych.
- Część maszyn udało się wydostać - podał strażak.
Jak dodał, aktualnie trwają prace rozbiórkowe. Na miejscu działają 22 zastępy straży pożarnej.
W pożarze nikt nie ucierpiał.
