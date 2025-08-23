13-latek utknął na ściance wspinaczkowej

Hajnówka Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło 21 sierpnia w godzinach wieczornych w skateparku w Hajnówce. Na numer alarmowy zadzwonił 13-latek, który "poinformował, że utknął na ściance wspinaczkowej". "Dodał, że siedzi na szczycie ścianki już od 40 minut i nie potrafi z niej samodzielnie zejść" - relacjonuje policja w komunikacie.

Na miejsce wysłano funkcjonariuszy. A ci ustawili radiowóz pod ścianą i pomogli zejść nastolatkowi. Chłopiec został przekazany pod opiekę matki.

Źródło: KPP Hajnówka