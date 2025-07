"Funkcjonariusze Straży Granicznej i żołnierze zostali zaatakowani przez osoby przebywające po drugiej stronie zapory" Źródło: Straż Graniczna

Do zdarzenia - jak poinformował Jacek Dobrzyński - doszło po godzinie 22 niedaleko Czeremchy. Tam funkcjonariusze Straży Granicznej i polscy żołnierze zostali obrzuceni kamieniami przez osoby znajdujące się po białoruskiej stronie granicy.

- Rzucona butelka rozbiła się na drodze, a rozlana ciecz zapłonęła. Na szczęście nikt nie został ranny - przekazał Jacek Dobrzyński.

Dodał, że w trakcie podjętych działań zatrzymano 10 cudzoziemców - pięciu obywateli Afganistanu i pięciu obywateli Erytrei. Pozostają oni w dyspozycji Straży Granicznej.

Wczoraj po godzinie 22:00 na polsko-białoruskiej granicy niedaleko Czeremchy, funkcjonariusze Straży Granicznej i żołnierze zostali zaatakowani przez osoby przebywające po drugiej stronie zapory. Na obrońców naszej granicy posypał się grad kamieni, a jeden

"Bulwersujące i niedopuszczalne"

Rzecznik MSWiA nazwał zdarzenie "bulwersującym i niedopuszczalnym". - Jestem przekonany, że nie mogłoby do niego dojść bez wiedzy i przyzwolenia służb białoruskich. Całkowita odpowiedzialność za ten incydent leży po stronie Białorusi, która już od kilku lat prowadzi agresywne działania na tym odcinku granicy - podkreślił rzecznik MSWiA.

Zauważyli grupę cudzoziemców...

Do zdarzenia podczas zorganizowanej w środę konferencji prasowej odniósł się też rzecznik Straży Granicznej, podpułkownik Andrzej Juźwiak. Przekazał, że do ataku doszło po tym, jak funkcjonariusze zauważyli grupę cudzoziemców, którzy próbowali nielegalnie przekroczyć granicę. - Podczas interwencji, podczas przeciwdziałania tej próbie ze strony białoruskiej leciały kamienie - zaznaczył rzecznik.

Do ataku doszło we wtorek wieczorem Źródło: TVN24

Więcej prób sforsowania granicy

Dodał, że pogranicznicy zauważają wzrost liczby prób nielegalnego przekroczenia granicy państwowej na odcinku polsko-białoruskim. - Ubiegła doba to blisko 220 takich zdarzeń, a od początku tego roku odnotowano prawie ponad 17 tysięcy tego typu przypadków - podkreślił ppłk Andrzej Juźwik.

Skąd ten wzrost? Zdaniem rzecznika MSWiA Jacka Dobrzyńskiego, białoruskie służby uznały, że otwarcie przez Polskę punktów kontrolnych na granicy z Litwami będzie wiązało się z koniecznością przerzucenia części sił pilnujących dotąd granicy z Białorusią.

Operacja "Śluza" - zemsta Łukaszenki

Kryzys migracyjny na granicach Białorusi z Polską, Litwą i Łotwą został wywołany przez Alaksandra Łukaszenkę, który jest oskarżany o prowadzenie wojny hybrydowej. Polega ona na zorganizowanym przerzucie migrantów na terytorium Polski, Litwy i Łotwy. Łukaszenka w ciągu ponad 28 lat swoich rządów nieraz straszył Europę osłabieniem kontroli granic.

Akcję ściągania migrantów na Białoruś z Bliskiego Wschodu czy Afryki, by wywołać kryzys migracyjny, opisał na swoim blogu już wcześniej dziennikarz białoruskiego opozycyjnego kanału Nexta Tadeusz Giczan. Wyjaśniał, że białoruskie służby prowadzą w ten sposób wymyśloną przed 10 laty operację "Śluza". Pod płaszczykiem wycieczek do Mińska, obiecując przerzucenie do Europy Zachodniej, reżim Łukaszenki sprowadził tysiące migrantów na Białoruś. Następnie przewozi ich na granice państw UE, gdzie służby białoruskie zmuszają ich, by je nielegalnie przekraczali. Ta operacja trwa.