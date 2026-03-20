Gmina Kolno. 66-latek odpowie za kłusownictwo. Rozstawił w lesie wnyki Źródło: KPP Kolno

Policja ustaliła, że 66-latek z gminy Kolno może być kłusownikiem. Jego posesję sprawdzili razem z przedstawicielem Polskiego Związku Łowieckiego. W zamrażarce w domu mężczyzny znaleźli tuszę sarny.

"Bo miał ochotę na dziczyznę"

"Dodatkowo wyszło na jaw, że mężczyzna skłusował też dwa lisy. W trakcie rozmowy z policjantami 66-latek przyznał się, że mięso uzyskał w nielegalny sposób za pomocą wnyków, które zastawiał w pobliskim lesie" – czytamy w komunikacie na stronie Komendy Powiatowej Policji w Kolnie.

Mężczyzna stwierdził, że postąpił tak, bo miał ochotę na dziczyznę, a lisy wpadły we wnyki przypadkiem.

Został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał zarzut kłusownictwa za pomocą wnyków oraz uśmiercania zwierząt ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu nawet do pięciu lat pozbawienia wolności.

Opracował Tomasz Mikulicz