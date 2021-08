Otrute zwierzęta w okolicy Drohiczyna. Wicestarosta i policjant z zarzutami

Cztery zarzuty dla samorządowca

Samorządowiec usłyszał z kolei cztery zarzuty. - Pierwszy dotyczy podżegania do przestępstwa z ustawy o ochronie zwierząt, a jednocześnie przeciwko środowisku, dwa zarzuty dotyczą niedopełnienia obowiązków związanych z ujawnieniem rannych zwierząt objętych ochroną gatunkową. Natomiast czwarty zarzut dotyczy składania fałszywych zeznań, a jednocześnie udaremnienia postępowania karnego i to udaremnione postępowanie karne, w którym - w ocenie prokuratora - składano fałszywe zeznania, dotyczyło również zwierzęcia objętego ochroną gatunkową - tłumaczy Białas.

Śledztwo w toku

Jak informują lokalne media, samorządowiec, który usłyszał zarzuty to Sylwester Z., który jest członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego, a od listopada ubiegłego roku pełni funkcję wicestarosty w Siemiatyczach. Jak przekazuje Piotr Czaban, reporter TVN24, Z. był łowczym, prezesem koła łowieckiego działającego w Drohiczynie. - Zanim został wicestarostą, był inspektorem do spraw ochrony przyrody w urzędzie gminy w Drohiczynie. Mieszkańcy, którzy chodzili do urzędu gminy, prosząc o pomoc w znalezieniu sprawców, którzy truli też psy mieszkańców, zwracali się właśnie do Z. - mówi Czaban. Reporterowi TVN24 udało się porozmawiać z urzędnikiem, który chce pozostać anonimowy. Na pytanie, czy brał udział w masowym truciu zwierząt i czy przyznaje się do postawionych mu zarzutów odpowiedział, że nie.