Ewakuacja czterech bloków i 15 domów. Reakcja chemiczna w zakładzie

Czyżew w województwie podlaskim Źródło: Google Earth

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Zgłoszenie o niepożądanej reakcji chemicznej w jednym z zakładów produkujących środki czystości strażacy dostali o godz. 14.39 - poinformowała TVN24 Komenda Wojewódzka PSP w Białystoku. Na pomoc ruszyło 10 zastępów, w tym Grupa Ratownictwa Chemicznego.

Okazało się, że rozszczelnieniu uległ pojemnik z podchlorynem sodu. Z powodu reakcji chemicznej doszło do zadymienia, ale nie było ryzyka pożaru czy wybuchu. Strażacy na miejscu zdecydowali o wyciągnięciu pojemnika na zewnątrz i tam przeprowadzali w kolejnych godzinach akcję. Ich głównym zadaniem było przesypanie substancji do neutralizatora.

W tym czasie służby zdecydowały o prewencyjnej ewakuacji okolicznych mieszkańców. Nie ma informacji o poszkodowanych w jakikolwiek sposób. W sumie ewakuowano do późnego popołudnia ponad 100 osób z czterech bloków i 15 domów jednorodzinnych. Kilka osób odmówiło.

Kapitan Maciej Stefaniak z białostockiej straży przekazał redakcji Kontaktu24 po godz. 21, że na miejscu działało już 16 zastępów, a akcja powinna się zakończyć przed północą.

Jak przekazała po godz. 19. w rozmowie z TVN24 mł. asp. Weronika Komarowska z Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem, teren wokół zakładu wieczorem wciąż zabezpieczali policjanci, a władze samorządowe wyznaczyły punkt ewakuacji w pobliskiej szkole.

"W związku z dzisiejszą sytuacją w firmie Clovin informujemy, że jesteśmy w stałym kontakcie z przedstawicielami straży pożarnej. Zapewniamy, że sytuacja została w pełni opanowana, znajduje się pod stałym nadzorem służb i nie stanowi zagrożenia dla mieszkańców" - napisał burmistrz Czyżewa Franciszek Kuczewski w sobotę po południu na profilu urzędu miejskiego na Facebooku. Zaapelował też o zachowanie spokoju.

W następnym komunikacie poprosił mieszkańców kolejnych ulic: Nurskiej, Mazowieckiej, Kościelnej, Dużego Rynku, Małego Rynku, Zambrowskiej, Andrzejewskiej oraz sąsiadującymi z zakładem o zamknięcie okien i nie wychodzenie z domów.