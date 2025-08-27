Logo strona główna
Białystok

Granat wybuchł w dłoni żołnierza. Sprawdzają, co zawiniło

Granica polsko-białoruska
Podpułkownik Magdalena Kościńska: żołnierz doznał urazu lewej ręki
Źródło: TVN24
Żandarmeria Wojskowa w Lublinie ustala przyczyny wybuchu granatu hukowo-błyskowego, który ranił polskiego żołnierza. Do zdarzenia doszło podczas próby powstrzymania nielegalnego przekroczenia granicy przez migrantów na granicy polsko-białoruskiej.

Jak przekazał major Damian Stanula, rzecznik Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie, OŻW zabezpieczył dokumenty i monitoring, przesłuchiwani są także świadkowie w tej sprawie. Dodał, że z posiadanych informacji Żandarmerii wynika, że to poszkodowany żołnierz obsługiwał granat, który wybuchł mu w ręku.

- Co było przyczyną, czy była wadliwa konstrukcja tego granatu, czy błąd ze strony żołnierza - to jest przedmiotem prowadzonego dochodzenia - podkreślił Stanula.

Migranci chcieli przekroczyć granicę, w ręce żołnierza wybuchł granat
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Migranci chcieli przekroczyć granicę, w ręce żołnierza wybuchł granat

Wybuch granatu w dłoni

Do wybuchu doszło w poniedziałek wieczorem na granicy polsko-białoruskiej w pobliżu miejscowości Czeremcha w województwie podlaskim podczas udaremniania nielegalnego przekroczenia granicy przez migrantów. Żołnierz doznał urazu ręki.

Na miejscu zdarzenia udzielono mu pierwszej pomocy przedmedycznej. Został on przetransportowany do szpitala w Białymstoku, gdzie udzielono mu specjalistycznej pomocy. Poszkodowany we wtorek opuścił szpital.

Granica polsko-białoruska (zdjęcie ilustracyjne)
Granica polsko-białoruska (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło: PAP/Artur Reszko

Operacja "Śluza" - kryzys wywołany przez Łukaszenkę

Kryzys migracyjny na granicach Białorusi z Polską, Litwą i Łotwą został wywołany przez Alaksandra Łukaszenkę, który jest oskarżany o prowadzenie wojny hybrydowej. Polega ona na zorganizowanym przerzucie migrantów na terytorium Polski, Litwy i Łotwy. Łukaszenka w ciągu 31 lat swoich rządów nieraz straszył Europę osłabieniem kontroli granic.

Czytaj też: Operacja "Śluza" - skąd latały samoloty do Mińska? Oto, co wynika z analizy tysięcy rejsów

Akcję ściągania migrantów na Białoruś z Bliskiego Wschodu czy Afryki, by wywołać kryzys migracyjny, opisał na swoim blogu już wcześniej dziennikarz białoruskiego opozycyjnego kanału Nexta Tadeusz Giczan. Wyjaśniał, że białoruskie służby prowadzą w ten sposób wymyśloną przed 10 laty operację "Śluza". Pod pozorem wycieczek do Mińska, obiecując przerzucenie do Europy Zachodniej, reżim Łukaszenki sprowadził tysiące migrantów na Białoruś. Następnie przewozi ich na granice państw UE, gdzie służby białoruskie zmuszają ich, by je nielegalnie przekraczali. Ta operacja wciąż trwa.

Organizacje pomocowe o sytuacji na granicy

Organizacje niosące pomoc humanitarną na granicy polsko-białoruskiej twierdzą, że pomimo zmiany rządów w Polsce wobec migrantów nadal łamane jest prawo. Przekonują, że mają udokumentowane przypadki wyrzucania za granicę z Białorusią osób, które wyraźnie i w obecności wolontariuszy prosiły o ochronę międzynarodową. W czasie jednej z konferencji prasowych zaprezentowano drastyczny film udostępniony przez Podlaskie Ochotnicze Pogotowie Humanitarne, na którym widać przeciąganie bezwładnego ciała kobiety przez bramkę w płocie granicznym i porzucanie jej po drugiej stronie.

Organizacje pomocowe domagają się od rządu przywrócenia praworządności na pograniczu polsko-białoruskim, prowadzenia polityki ochrony granic z poszanowaniem prawa międzynarodowego oraz krajowego gwarantującego dostęp do procedury ubiegania się o ochronę międzynarodową i przestrzeganie zasady non-refoulement, wszczynania przewidzianych prawem postępowań administracyjnych wobec osób przekraczających granicę, natychmiastowego zatrzymania przemocy na granicy wobec osób w drodze i pociągnięcie do odpowiedzialności winnych przemocy.

"Wiemy o osobach w ciężkim stanie zdrowia wyrzucanych z ambulansów wojskowych, a także wywożonych wprost ze szpitali. Za druty i płot graniczny trafiają mężczyźni, kobiety z dziećmi oraz małoletni bez opieki. Wywózkom cały czas towarzyszy przemoc ze strony polskich służb: używanie gazu łzawiącego, bicie, rozbieranie do naga, kopanie, rzucanie na ziemię, skuwanie kajdankami, niszczenie telefonów i dokumentów, odbieranie plecaków z prowiantem oraz czystą wodą. Ludzie opowiadają nam, że groźbą lub przemocą fizyczną są zmuszani do podpisywania oświadczeń, że nie chcą się ubiegać o ochronę międzynarodową w Polsce, a następnie wywożeni są za płot" - czytamy we wspólnym oświadczeniu organizacji.

Czytaj więcej w tvn24.pl: Kryzys na granicy polsko-białoruskiej

Autorka/Autor: ms/ tam

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Artur Reszko

PodlaskieLublinWojskoKryzys na granicy polsko-białoruskiejPrzejścia graniczneAlaksandr Łukaszenka
