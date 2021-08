"Kobieta coś kombinuje, bo zabrała mi dokumenty". Poskarżył się policji na żonę, noc spędził w areszcie

Do komendy policji w Chełmie (woj. lubelskie) przyjechał 33-latek, by poskarżyć się na "niewłaściwe zachowanie swojej żony". Stwierdził, że "kobieta coś kombinuje, bo zabrała mu dokumenty". Podczas rozmowy policjant wyczuł od niego alkohol. Badanie alkomatem wykazało ponad półtora promila. Samochodem do domu już nie wrócił, noc spędził w policyjnym areszcie.