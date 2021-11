Prowadzili schronisko, usłyszeli zarzuty znęcania się nad zwierzętami

O postawieniu zarzutów poinformował w środę Krzysztof Stodolny, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Anna i Jan K. podejrzani są o to, że wspólnie i w porozumieniu od listopada 2016 roku do 8 listopada tego roku znęcali się nad psami przebywającymi w schronisku dla zwierząt w Bystrym. Schronisko formalnie było zarejestrowane na Annę K., jednak praktycznie zarządzał nim jej mąż Jan K. Jak tłumaczył prokurator Stodolny, znęcanie to polegało między innymi na braku odpowiedniej opieki lekarsko-weterynaryjnej dla psów oraz braku stosowania wobec zwierząt profilaktyki zdrowotnej. W ocenie prokuratury psy nie miały zapewnionych odpowiednich warunków bytowych, trzymane były "w stanie rażącego zaniedbania i niechlujstwa". Warunki te miały się odbijać na kondycji psychofizycznej zwierząt.

"To, co tam zobaczyliśmy, pozostanie z nami jeszcze długo"

Prokurator razem z policją i działaczami organizacji prozwierzęcych prowadzili we wtorek oględziny schroniska dla zwierząt w Bystrym, gdzie przebywały 142 psy. Były to zwierzęta kierowane do schroniska między innymi przez miasto Giżycko i kilkanaście gmin z Mazur i Podlasia. Prokuratura informowała, że zwierzęta były tam trzymane "w skrajnie trudnych warunkach, niespełniających żadnych standardów niezbędnych do zachowania dobrostanu zwierząt".