Białystok

Zaatakowali kibica, by zdobyć szalik. Wyrok

Wysiedli z auta i zaatakowali belgijskich kibiców
Białystok. Wysiedli z auta, byli zamaskowani. Zaatakowali po meczu belgijskiego kibica. Policja ma podejrzanych (7.03.2025)
Źródło: KMP Białystok 
Dwaj młodzi mężczyźni, którzy zaatakowali w centrum Białegostoku kibica belgijskiej drużyny Cercle Brugge zostali skazani przez sąd. Sędzia, która uzasadniała wyrok stwierdziła, że zachowali się w rażący i karygodny sposób.

W marcu zeszłego roku Jagiellonia podejmowała w Białymstoku Cercle Brugge w meczu jednej ósmej finału poprzedniej edycji piłkarskiej Ligi Konferencji. Spotkanie zakończyło się około godziny 23. Po nim policja dostała informację, że w centrum miasta został pobity jeden z kibiców belgijskiej drużyny.

Ze zgłoszenia wynikało, że do wracającej ze stadionu grupy fanów Cercle podjechało BMW, z którego wysiadły zamaskowane osoby.

Źródło: KMP Białystok

Bili go i kopali

Jeden z kibiców z Belgii został przewrócony. Napastnicy bili go i kopali, po czym wsiedli do samochodu i odjechali. Na wezwany patrol czekała na miejscu osoba zgłaszająca tę napaść i zakrwawiony mężczyzna. Wezwano pogotowie, które zabrało go do szpitala.

Policja poszukiwała auta, znając jego markę i początkowe numery z tablicy rejestracyjnej zapamiętane przez świadków. Funkcjonariusze trafili na nie w innej części miasta i tam zatrzymali do kontroli.

Jeden był żołnierzem

BMW jechało dwóch mężczyzn i dwie kobiety - 23-letni mieszkaniec Hajnówki, 22-letni Białostoczanin oraz dwie Białostoczanki w wieku 20 i 21 lat. W aucie policjanci znaleźli kominiarki i tzw. kominy, które również mogą służyć do zasłonięcia twarzy. Początkowo zatrzymana została cała czwórka, ostatecznie zarzuty postawiono mężczyznom.

Ponieważ jeden z nich był wówczas zawodowym żołnierzem (stracił już pracę), śledztwo nadzorował dział ds. wojskowych prokuratury. Obu mężczyznom zarzucono usiłowanie dokonania rozboju. Chodziło o klubowy szalik belgijskiego kibica, którego napastnikom nie udało się zabrać, bo zareagowali świadkowie tej napaści.

Źródło: KMP Białystok

Doszło do ugody

Uderzony mężczyzna upadł na chodnik, miał m.in. złamany nos i rozbity łuk brwiowy.

W śledztwie obaj podejrzani nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Przed sądem jeden z nich (drugi przebywał za granicą) przyznał się i przeprosił. Zanim ruszył proces, obrońca obu złożył wniosek o skierowanie sprawy do postępowania mediacyjnego, w którego trakcie strony mogłyby m.in. uzgodnić kwestię zadośćuczynienia.

Mediacje zakończyły się ugodą. Oskarżeni zobowiązali się zapłacić pokrzywdzonemu po dwa tysiące euro w formie zadośćuczynienia i odszkodowania.

Pseudokibice szykowali się do bójki. 14 osób zatrzymanych
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pseudokibice szykowali się do bójki. 14 osób zatrzymanych

Wrocław

Prokurator chciał po dwa lata więzienia

We wtorek sąd zamknął przewód sądowy, a strony wygłosiły mowy końcowe. Prokuratura wnioskowała o kary po dwa lata więzienia. Obrona chciała po roku więzienia w zawieszeniu.

Sąd Rejonowy w Białymstoku, nieco zmieniając kwalifikację prawną, w opisie czynu przyjął, że doszło do przestępstwa usiłowania rozboju wobec nie jednego, ale dwóch belgijskich kibiców, z tym że w drugim przypadku chłopak (nastoletni syn głównego poszkodowanego) bronił się i nie został tak dotkliwie pobity.

Pierwszego z oskarżonych sąd skazał na dwa lata, drugiego - uznając, że był to przypadek mniejszej wagi - na rok więzienia.

Groziło im do 15 lat więzienia

- Oskarżeni z błahego powodu, z powodu zdobycia szalika drużyny przeciwnej, dopuścili się przestępstwa zagrożonego karą do 15 lat pozbawienia wolności. To jest bardzo surowe przestępstwo - mówiła w uzasadnieniu wyroku sędzia Katarzyna Skindzier-Ostapa.

Sędzia Skindzier-Ostapa mówiła o prewencyjnym znaczeniu wyroku, podkreślała, że doszło do rażącego naruszenia porządku prawnego.

– Wnioski mają być wyciągnięte nie tylko przez samych oskarżonych, ale mają osiągnąć cel również w stosunku do innych. Ma być to taka kara, która ma odstraszać od takiego postępowania – dodała.

Sąd zróżnicował kary, bo - jak mówiła sędzia - pierwszy z oskarżonych działał brutalnie, kopał leżącego. Drugi z nich szarpał się z nastolatkiem, nie używał aż tak dużej przemocy, usiłował go uderzyć, ale mu się nie udało - stąd kara łagodniejsza. Sędzia mówiła też, że co prawda oskarżeni wyrazili skruchę i przeprosili w postępowaniu mediacyjnym, ale - jak podkreśliła - "nic nie zmienia tego, że dla szalika dopuścili się przestępstwa rozboju".

- Sami będąc kibicami, w stosunku do innych kibiców zachowali się w rażący, niewłaściwy i karygodny sposób - dodała. 

Wyrok nie jest prawomocny.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Po meczu pobili belgijskiego kibica. Wśród podejrzanych żołnierz

Po meczu pobili belgijskiego kibica. Wśród podejrzanych żołnierz

Byli zamaskowani, po meczu zaatakowali belgijskiego kibica

Byli zamaskowani, po meczu zaatakowali belgijskiego kibica

OGLĄDAJ: Trwa pogrzeb posła Łukasza Litewki
Ostatnie pożegnanie posła Łukasza Litewki

Trwa pogrzeb posła Łukasza Litewki
NA ŻYWO

Ostatnie pożegnanie posła Łukasza Litewki
Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: KMP Białystok

PolicjaPodlaskie
Tomasz Mikulicz
Parada na Dzień zwycięstwa w Rosji 2025
Pierwszy taki Dzień Zwycięstwa od dekad. Na Placu Czerwonym zabraknie ważnego elementu
Świat
Królowa Kamila, król Karol III, Donald i Melania Trumpowie przed kolacją w Białym Domu
Wymienili się prezentami. Co dostała para królewska, co Trumpowie
Świat
Z głów lecą włosy studentów
Włosy studentów lecą z głów. Ostatnie godziny zbiórki
Trójmiasto
imageTitle
Wiceminister sportu ostro o władzach PKOl. Narasta presja na zmianę prezesa
EUROSPORT
Zatrzymany mężczyzna
Strzelał do przechodnia, uszkodził też auto
Poznań
imageTitle
Pastrnak i Draisaitl podali swoim ekipom tlen
EUROSPORT
Uroczystości pogrzebowe posła Łukasz Litewki
Tłumy na uroczystości. Żegnają Litewkę
Katowice
Pijana matka opiekowała się 2,5-letnim dzieckiem
Szła z małym chłopcem, przewracała się na chodniku
Wrocław
przymrozki, mróz, szron
Do -12 stopni przy gruncie. IMGW ostrzega
METEO
Humanoidalne roboty
Japonia inwestuje w roboty. Linie lotnicze automatyzują obsługę naziemną
BIZNES
pap_20251103_0S1
Kontrole stacji paliw ujawniają nieprawidłowości
BIZNES
Policja zatrzymała trzech mężczyzn za porzucanie odpadów
Przyłapani na śmieceniu. Dostali mandaty i musieli posprzątać las
Katowice
Sąd i prokuratura w Ostrowi Mazowieckiej
30-latek oskarżony o rasistowską napaść na dziecko
WARSZAWA
imageTitle
Wielki powrót gwiazdora. Niedawno miał operację, a teraz jest nie do zatrzymania
EUROSPORT
Pierwszy orangutan przekracza most linowy w powiecie Pakpak Bharat w Indonezji
"Czekaliśmy na ten moment". Pierwsze takie nagranie
METEO
KNF
Milionowa kara dla ubezpieczyciela. Decyzja KNF
BIZNES
Zełeński przemawia, a tłumaczka znika?
"Skandalem jest, że ją usunęli". Zełeński przemawia, a tłumaczka znika?
Gabriela Sieczkowska
Melisa GIS
Niebezpieczna bakteria w liściach. Wydano ostrzeżenie
BIZNES
Papież Leon XIV
Katolicka obsesja seksualności. Papież ostrzega
Tomasz P. Terlikowski
Nie żyje kobieta (zdjęcie ilustracyjne)
Przyszedł i powiedział, że zabił żonę
Wrocław
Sochan w akcji
Debiut w play-off jak z nut. Zobacz świetny występ Sochana
EUROSPORT
Prokuratura oskarżyła utytułowaną windsurferkę
Olimpijka na ławie oskarżonych. Zarzuty nielegalnego przejęcia majątku po ojcu
WARSZAWA
Karol III i Donald Trump podczas kolacji w Białym Domu
Salwy śmiechu po słowach króla
Świat
Tragiczny wypadek na A1
Tragiczny wypadek na A1, nie żyje kierowca ciężarówki
Katowice
Paliwo, stacja benzynowa
Tyle będzie kosztowało paliwo w czwartek
BIZNES
Elon Musk
Spór o OpenAI. Elon Musk z poważnymi roszczeniami
BIZNES
Tragedia w miejscowości Kargowa
Zginęły babcia, córka i wnuczka. Prokuratura nie zgadza się z wyrokiem
Aleksandra Arendt-Czekała
imageTitle
Nadzieja dla medalistów na odzyskanie premii. "Coś się ruszyło"
EUROSPORT
Gaszenie pożaru spowodowanego podpaleniem
Podpalił wiaty śmietnikowe, spłonęły samochody
Katowice
Łatwogang
Ważna wiadomość od Cancer Fighters. Podali, kiedy koniec zbiórki
Polska

