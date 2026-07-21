Białystok Szukają 13-latka. Policja publikuje wizerunek Oprac. Tomasz Mikulicz |

Na czym polega procedura Child Alert? Źródło wideo: tvn24 Źródło zdj. gł.: Podlaska Policja

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Policjanci poszukują 13-latka Michała Woroszyło. Nastolatek wyszedł 9 czerwca do szkoły i od tamtej pory nie nawiązał żadnego kontaktu.

"Rysopis: ma około 155 cm wzrostu, jest szczupły, włosy ciemny blond krótkie, ubrany był w koszulkę w paski, czerwone krótkie spodenki, miał ze sobą niebieski plecak" - pisze w komunikacie młodszy aspirant Jakub Żukowski z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

Policjanci poszukują 13-latka Michała Woroszyło Źródło zdjęcia: Podlaska Policja

Już wcześniej uciekał, wciąż go jednak znajdowano

Wszystkie osoby, które mogą przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu 13-latka proszone są o kontakt z numerem alarmowym 112 lub najbliższą jednostką policji.

Chłopiec jest wychowankiem Ośrodka Wychowawczego "Nadzieja" w Białymstoku. Opiekunowie od razu zgłosili jego zaginięcie. Już wcześniej - średnio raz w tygodniu - uciekał, jednak znajdowano go po kilku dniach. Tym razem poszukiwania trwają już jednak od dwóch miesięcy. Policja opublikowała zdjęcie chłopca.