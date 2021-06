"Zostawiliśmy dom, zabraliśmy ze sobą tylko dwie torby"

Ola: Wyjechaliśmy, bo potrzebowaliśmy bezpieczeństwa, ale w tamtym momencie myśleliśmy, że to potrwa tylko dwa tygodnie. Zabraliśmy dwie torby i wszystko zostawiliśmy. Wszystko, co do tej pory mieliśmy. Nasze poukładane życie też. Ale, co zrobić, niestety tak wyszło.