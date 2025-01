Trening jazdy bez ogłowia ze złotymi medalistkami

To tylko jedna z wielu tegorocznych aukcji w Podlaskiem, dzięki którym można wspomóc Orkiestrę. Białostocki sztab informuje chociażby o tym, że można wylicytować trening jazdy bez ogłowia (czyli bez głównej części uprzęży – przyp. red.) pod okiem Katarzyny Panek na klaczy C Tarnawa znanej jako Zozo. To aktualne złote medalistki Międzynarodowych Mistrzostw w Jeździe bez Ogłowia Energys.

Przejażdżka londyńską taksówką oraz słynnymi motocyklami

Wyprawa śladem żubrów oraz rzadkich gatunków ptaków

Można wylicytować Złoty Medal Mistrza Polski Jagiellonii Białystok

- Jak na razie największym zainteresowaniem cieszy się licytacja – podarowanego przez prezydenta Białegostoku - Złotego Medalu Mistrza Polski Jagiellonii Białystok. Aktualna cena to 14,2 tys. zł. Na drugim miejscu jest "cud bilet" do białostockiego klubu muzycznego Zmiana Klimatu – z aktualną ceną ponad 3,6 tys. zł, a na trzecim możliwość obejrzenia dowolnego meczu Jagiellonii Białystok w strefie super vip w towarzystwie posła Krzysztofa Truskolaskiego, marszałka województwa Łukasza Prokoryma oraz zastępcy prezydenta Białegostoku Tomasza Klima. Tutaj wylicytowano już ponad 2,7 tys. zł – podaje Magda Łapińska ze sztabu WOŚP Białystok.

Być bibliotekarzem przez jeden dzień

- Będzie to okazja do tego, żeby poznać wiele tajemnic naszej instytucji. Nie każdy wie, że książnica mieści się nad wielkim basenem. Albo że mamy skarbiec, w którym są naprawdę wyjątkowe perełki, w tym pewne egzemplarze z początku XVI i XV wieku - powiedział przed kamerą TVN24 Tomasz Filipiuk z Książnicy Podlaskiej.

Prześledzić proces aż książka trafi do rąk czytelnika

- To są bardzo ciekawe zagadnienia. Taka książka trafia też często do komory fumigacyjnej, którą będzie można zobaczyć. Myślę, że jeśli ktoś lubi książki i kocha biblioteki, to jest to coś niesamowitego – podkreślił Filipiuk.